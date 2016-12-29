Девушка пострадала в столкновении «Пежо» и «Ниссана»

Днём в среду, 28 декабря, на перекрёстке улиц Платова и Клюквина в Калуге столкнулись «Пежо-408» и «Ниссан Кашкай».

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель «Пежо» ехал по Клюквина и не пропустил 26-летнюю девушку, двигавшуюся за рулём «Кашкая» по главной дороге.

С места ДТП девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.