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Девушка пострадала в столкновении «Пежо» и «Ниссана»

29.12.2016 11:58 16 Дмитрий Ивьев

Днём в среду, 28 декабря, на перекрёстке улиц Платова и Клюквина в Калуге столкнулись «Пежо-408» и «Ниссан Кашкай».

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель «Пежо» ехал по Клюквина и не пропустил 26-летнюю девушку, двигавшуюся за рулём «Кашкая» по главной дороге.

С места ДТП девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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