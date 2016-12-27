Калужанка вытолкнула ребёнка с 15 этажа

Временно проживавшая в Мытищах 34-летняя женщина из Калужской области вытолкнула свою 7-летнюю дочь с 15 этажа.
- От полученных повреждений она скончалась на месте, - сообщает 27 декабря следственный отдел по Мытищи ГСУ СК России по Московской области.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. 34-летняя женщина задержана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».
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