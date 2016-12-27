Калужанка вытолкнула ребёнка с 15 этажа

Временно проживавшая в Мытищах 34-летняя женщина из Калужской области вытолкнула свою 7-летнюю дочь с 15 этажа.

- От полученных повреждений она скончалась на месте, - сообщает 27 декабря следственный отдел по Мытищи ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. 34-летняя женщина задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».