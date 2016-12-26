Молодая женщина пыталась задушить свою соседку

Стычка между соседками в Медынском районе едва не закончилась убийством. Оказалось, что одной из них не понравилось, как другая воспитывает своего ребёнка.

- Агрессивно настроенная соседка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить 29-летнюю женщину, высказывая в её адрес угрозу убийством, - сообщает в понедельник, 26 декабря, УМВД по Калужской области.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. За угрозы убийством молодой женщине грозит до двух лет лишения свободы.