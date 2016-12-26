Молодая женщина пыталась задушить свою соседку

Стычка между соседками в Медынском районе едва не закончилась убийством. Оказалось, что одной из них не понравилось, как другая воспитывает своего ребёнка.
- Агрессивно настроенная соседка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить 29-летнюю женщину, высказывая в её адрес угрозу убийством, - сообщает в понедельник, 26 декабря, УМВД по Калужской области.
Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. За угрозы убийством молодой женщине грозит до двух лет лишения свободы.
|
Врача задержали за взятку в 350 тысяч 26.12.2016 16:39
Калужане вынесли с автозавода запчасти на 140 тысяч рублей 26.12.2016 16:25
Заключённый получил прибавку к сроку за донос на начальника 26.12.2016 12:48
20-летняя девушка «поселила» в своей комнате 70 иностранцев 23.12.2016 16:54
Выдвинуты обвинения мужчине, который зарезал свою жену в магазине 23.12.2016 14:33
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: