В Калуге почтили память погибших в крушении Ту-154

Утром в понедельник, 26 декабря, члены правительства Калужской области перед еженедельным заседанием почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы в Черном море. Накануне там сразу после вылета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны.
На борту летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.
На месте падения самолёта сейчас работает более 100 водолазов. Причины авиакатастрофы пока не называются. При этом версия теракта считается маловероятной.
26 декабря президентом объявлен общенациональным днём траура.
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