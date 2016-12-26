В Калуге почтили память погибших в крушении Ту-154

Утром в понедельник, 26 декабря, члены правительства Калужской области перед еженедельным заседанием почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы в Черном море. Накануне там сразу после вылета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны.

На борту летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На месте падения самолёта сейчас работает более 100 водолазов. Причины авиакатастрофы пока не называются. При этом версия теракта считается маловероятной.

26 декабря президентом объявлен общенациональным днём траура.