Водитель погиб в аварии под Калугой

Около 10 утра в воскресенье, 25 декабря, на 14 километре дороги Калуга – Ферзиково произошла авария с участием трёх автомобилей, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Как рассказали очевидцы, водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в «Хёндай» и ВАЗ-2111. По предварительным данным, водитель «Хёндая» скончался на месте, остальные автомобилисты госпитализированы.
Фото: «Дорожный патруль».
|
Грузовик снёс столб на Тарутинской 25.12.2016 20:38
«Ниссан» превратился в груду металлолома в аварии на Киевской трассе 23.12.2016 12:26
Сбитая в день рождения девочка отделалась ушибом 23.12.2016 11:05
На улице Кирова опять снесли ограждение 23.12.2016 10:52
Девочку в Калуге сбили в день её рождения 22.12.2016 10:41
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: