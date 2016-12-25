Водитель погиб в аварии под Калугой

Около 10 утра в воскресенье, 25 декабря, на 14 километре дороги Калуга – Ферзиково произошла авария с участием трёх автомобилей, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Как рассказали очевидцы, водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в «Хёндай» и ВАЗ-2111. По предварительным данным, водитель «Хёндая» скончался на месте, остальные автомобилисты госпитализированы.

Фото: «Дорожный патруль».