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Грузовик снёс столб на Тарутинской

25.12.2016 20:38 2 Дмитрий Ивьев

Около 17:00 в воскресенье, 25 декабря, ДТП произошло в районе перекрёстка улиц Тарутинской и Зерновой в Калуге.

Самосвал с песком зацепил столб, и тот повис на проводах над проезжей частью.

Движение на участке между Зерновой и Синими мостами перекрыто. Сейчас идут ремонтные работы.

Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».


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Тэги: происшествие
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