Грузовик снёс столб на Тарутинской

Около 17:00 в воскресенье, 25 декабря, ДТП произошло в районе перекрёстка улиц Тарутинской и Зерновой в Калуге.
Самосвал с песком зацепил столб, и тот повис на проводах над проезжей частью.
Движение на участке между Зерновой и Синими мостами перекрыто. Сейчас идут ремонтные работы.
Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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