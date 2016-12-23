«Ниссан» превратился в груду металлолома в аварии на Киевской трассе

В пятницу, 23 декабря, на 129 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе водитель кроссовера Nissan X-Trail «догнал» большегруз MAN.
По предварительным данным УГИБДД, водитель иномарки ехал в левом ряду в сторону Калуги. Большегруз стоял на дороге, так как впереди была мелкая авария. Автомобилист остановить вовремя «Ниссан» не успел и врезался в «Ман».
Несмотря на превратившуюся в груду металлолома машину, водитель кроссовера выжил. По предварительным данным, у него серьезно травмирована рука.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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