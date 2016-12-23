На улице Кирова опять снесли ограждение

В ночь на пятницу, 23 декабря, на улице Кирова в Калуге произошла очередная авария, в которой машина повредила дорожное ограждение. На этот раз досталось забору напротив Арбитражного суда Центрального округа.
Калужанка Дарья Угарова в группе «Калуга жесть» написала, что всё произошло около 2 часов ночи. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.
Двумя неделями ранее, напомним, «Форд» снёс ограждение у сквера Медсестёр. Опубликовано видео этого инцидента.
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