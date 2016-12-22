Девушку ударили бутылкой по голове возле кафе

В Обнинске молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений девушке.

- Девушка, отдыхая вечером в одном из кафе города, вышла на улицу, - сообщает в четверг, 22 декабря, УМВД по Калужской области. - В это время она получила сзади удар стеклянной бутылкой по голове. Девушка потеряла сознание.

Вскоре полицейские задержали двух молодых людей – 24 и 25 лет, которые также отдыхали в этом заведении. Они признались, что ударили незнакомую девушку. Но объяснить, зачем они это сделали, не смогли.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью им грозит до 2 лет лишения свободы.