Девушку ударили бутылкой по голове возле кафе

В Обнинске молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений девушке.
- Девушка, отдыхая вечером в одном из кафе города, вышла на улицу, - сообщает в четверг, 22 декабря, УМВД по Калужской области. - В это время она получила сзади удар стеклянной бутылкой по голове. Девушка потеряла сознание.
Вскоре полицейские задержали двух молодых людей – 24 и 25 лет, которые также отдыхали в этом заведении. Они признались, что ударили незнакомую девушку. Но объяснить, зачем они это сделали, не смогли.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью им грозит до 2 лет лишения свободы.
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