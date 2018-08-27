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День города-2018 глазами калужан

27.08.2018 10:47 2 1709 Сергей ПЕТРОВ
День города-2018 глазами калужан

В субботу, 25 августа, Калуга отметила свой 647-й день рождения. Небольшой редакционный фотоотчёт мы опубликовали в воскресенье. А сегодня предлагаем вам подборку фото и видео с праздника, сделанные калужанами и выложенными в соцсети.

Среди них вы найдёте фото с карнавала, с Театралки, шикарную видеозапись салюта, сделанную группой ВК «Циолковский FM»  с квадрокоптера, а также зажигательное видео от, пожалуй, главного открытия Дня города этого года – Колюпановского СКДЦ. Эта мудрёная аббревиатура, кстати, расшифровывается как сельский культурно-досуговый центр.

А закончим наш праздничный отчёт видео кульминации праздника от Управления культуры Калуги. Чиновники выложили в соцсети запись концертной программы и салюта. Правда, предупреждаем сразу – будьте осторожны при заходе с мобильных устройств. Эта видеозапись длится более трёх часов.

 

пл. Старый торг.

Колюпановский СКДЦ отжигает.

 

Циолковский FM Салют с квадрокоптера

Праздничный концерт на площади Старый Торг.

Фото и видео: Кирилл Гизетдинов, Захарий Петрович, Людмила Якушина, Ансамбль эстрадного танца Ренессанс, Циолковский FM, Колюпановский СКДЦ

Уважаемые читатели! Сделали интересное фото или видео с Дня города? Опубликуйте их в наших Народных новостях

На Дне города кто-то кому-то набил морду, или, наоборот, в неё расцеловал? Во время праздника парень сделал предложение руки и сердца своей девушке?  Десантники перепутали праздники и искупались в фонтане? Другими словами, стали свидетелем интересных событий на День города? Пишите об этом в комментариях!


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Тэги: праздники день города
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