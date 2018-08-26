Клоуны в свидетелях: на карнавале в Калуге сыграли три свадьбы

В субботу, 25 августа, Калуга пела и плясала по случаю своего 647-летия. На один день городские парки и скверы превратились в творческие мастерские и концертные площадки. Центральным событием традиционно стало карнавальное шествие, которое в этом году проходило под девизом: «Когда город танцует». В нём приняло участие 69 творческих коллективов, организаций и предприятий.

Праздничную колонну, как всегда, возглавили сотрудники горуправы. Правда, одеты они были не совсем карнавально: большинство чиновников-мужчин в маскарадные костюмы решили не наряжаться.

Исключением стал только начальник Управления физической культуры и спорта Калуги Игорь МАТВЕЕНКО.

Зато сотрудницы горуправы не отказали себе в удовольствии примерить на себя новый, необычный образ. Особенно эффектно выглядели начальник Управления финансов Екатерина ИВАНОВА и руководитель Управления культуры Яна ВАСИНА.

Традиционной церемонии отрезания галстука, которая долгие года предваряла шествие, в этот раз не было – городской голова пришёл на праздник без галстука. Не было на Разумовском и знаменитой чёрной шляпы с гербом Калуги, подаренной губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ в апреле, на церемонии инаугурации. Она появилась на голове у градоначальника уже на площади Старый Торг.

Карнавальная колонна, как всегда, получилась пёстрой и, по большей части, соответствующей танцевальной тематике мероприятия весьма условно: бременские музыканты, клоуны, тореадоры, хрупкие балерины, люди-музыкальные инструменты, горячие грузинские парни, мексиканцы в сопровождении грустных кактусов, заводные куклы и пушарики.

На улице Ленина участников карнавала приветствовали Роман и его четвероногий друг Данила.

Приглашёнными гостями в этом году стали артисты московского уличного клоун-театра «Высокие Братья & Tall Brothers». На Старом Торге, финальной точке карнавала, они дали небольшое представление – смотрелось очень эффектно.

Однако самыми зажигательными в этом году, на наш взгляд, были сотрудники Колюпановского Дома культуры. Они умудрились разыграть сразу три свадьбы.

Всё было по-взрослому: автомобиль с куклой-невестой, тамада с гармошкой, корова и подушки в качестве приданого.

Артисты даже не поленились привезти с собой богато «накрытый» свадебный стол. В руках они несли плакат с мотивирующей надписью: «Кто не будет веселиться – не дадим опохмелиться!» Когда «женихи», «невесты» и их «гости» покидали Старый Торг, зрители восторженно аплодировали и кричали: «Колюпаново рулит!»



О других мероприятиях, состоявшихся в Калуге в День города, читайте в новостях на нашем сайте и в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».

Фото автора.