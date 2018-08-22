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Калужанам предложили впасть в детство

22.08.2018 08:48 23 2479 Елена Французова
Калужанам предложили впасть в детство

В субботу, 25 августа, в Калуге пройдёт День города.

Как мы рассказывали, праздничные мероприятия начнутся в полдень.  Самые заметные творческие площадки будут сконцентрированы в Центральном парке культуры и отдыха, а также на Театральной площади и вокруг неё. Завершится программа концертом группы «Burito» и фейерверком на Старом Торге. 

Калугу уже вовсю украшают к празднику. 

На Театральной площади появилась композиция в виде сердца с фотографиями Калуги. А аллею на лице Кирова «заселили» картонными мультипликационными героями. 

Среди них есть и Трубадур из «Бременских музыкантов», и Крокодил Гена, и Винни-Пух с Пятачком, и Карлсон, и Незнайка, и многие другие. 

Обнаружили мы и нескольких персонажей, которых не смогли опознать. Может, вам удастся? Напишите об этом в коментариях.

Большой восторг у детворы вызывает Маша и Медведь из одноимённого мультфильма. Дети подходят к картонным героям, начинают с ними разговаривать и гладить. 

А вот пенсионеры высказали нам недовольство таким оформлением. Они считают, что из-за того, что картонные фигурки выпирают на аллею, пешеходы могут о них спотыкаться. Правда, признались, что такого пока не видели. 

А вы как отметите День города?

 Голосование заканчивается 26/08/2018

Фото автора.


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Тэги: праздник день города
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