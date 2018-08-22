Калужанам предложили впасть в детство

В субботу, 25 августа, в Калуге пройдёт День города.
Как мы рассказывали, праздничные мероприятия начнутся в полдень. Самые заметные творческие площадки будут сконцентрированы в Центральном парке культуры и отдыха, а также на Театральной площади и вокруг неё. Завершится программа концертом группы «Burito» и фейерверком на Старом Торге.
Калугу уже вовсю украшают к празднику.
На Театральной площади появилась композиция в виде сердца с фотографиями Калуги. А аллею на лице Кирова «заселили» картонными мультипликационными героями.
Среди них есть и Трубадур из «Бременских музыкантов», и Крокодил Гена, и Винни-Пух с Пятачком, и Карлсон, и Незнайка, и многие другие.
Обнаружили мы и нескольких персонажей, которых не смогли опознать. Может, вам удастся? Напишите об этом в коментариях.
Большой восторг у детворы вызывает Маша и Медведь из одноимённого мультфильма. Дети подходят к картонным героям, начинают с ними разговаривать и гладить.
А вот пенсионеры высказали нам недовольство таким оформлением. Они считают, что из-за того, что картонные фигурки выпирают на аллею, пешеходы могут о них спотыкаться. Правда, признались, что такого пока не видели.
А вы как отметите День города?
Фото автора.
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