Накануне 9 Мая мы пообщались с ветераном Великой Отечественной войны Пелагеей КОРОЛЁВОЙ.

Хрупкая женщина с умными, грустными глазами сидит на кровати в палате БСМП. Пелагею Сергеевну осматривают врачи. У неё подозревают воспаление лёгких.

— Да что меня, — говорит она медперсоналу, — вы лучше дочку мою послушайте, она сильно кашляет в последнее время.

В этом вся Пелагея Сергеевна. Всю жизнь она больше переживала за других, чем за себя. Заболев за неделю до Дня Победы, ветеран сокрушается, что, скорее всего, не сможет принять участие в праздничных мероприятиях.

— Мне постоянно звонят, меня везде ждут, — говорит она хрипловатым от простуды голосом. — Я люблю встречаться с молодёжью. Она у нас хорошая. Хотя я бы посоветовал ей перенять у нас — ветеранов — терпение, выносливость, трудолюбие.

Толковый командир

— Война стала самым тяжёлым испытанием для меня, — признаётся Пелагея Сергеевна.

Когда она началась, девушке было всего 20 лет. Окончив акушерское отделение калужского медицинского училища, Поля, как называют её родные, попала по распределению в Болохово Тульской области. А 23 июня 1941-го ушла на фронт. В Белоруссии, под Могилёвом, её часть попала в окружение.

— Целый месяц выходили из него маленькими групп­ками. Пришлось расстаться с новыми медицинскими препаратами. Их велели закапывать. Было жалко до слёз. Но из окружения мы вышли… Участвовала в обороне Тулы, а потом — Калуги. В составе 50-й армии трое суток по глубокому снегу мы продвигались к городу. Шли немецкими тылами. Город освобождали 9 дней. Мы не дали фашистам встретить Новый год в Калуге. А они ведь готовились к празднику. Мы обнаружили два вагона со всевозможными деликатесами. Раздавали потом шоколад и консервы солдатам и калужанам. Очень хороший командир у нас был — Михаил Петрович Краснопивцев. Толковый, для солдат — настоящий отец. А как он на баяне играл, с солдатами ладил! Его всегда направляли на самые сложные участки. Погиб на Варшавском шоссе…

На передовой

Под Пучково располагался госпиталь. Однажды во время операции в здание попал снаряд. Погибли 2 врача, 2 фельдшера и санинструктор. Пелагею Сергеевну спасло чудо — она в тот момент вышла на крыльцо. Взрывной волной девушку отбросило на землю. Судьба хранила её.

Всю войну Поля находилась на передовой: оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, Кёнигсберг.

— Сталинградскую битву невозможно забыть. Так бомбили, что головы нельзя было поднять.

Трудно представить, что такая тоненькая, как тростинка, девушка на шинели вытаскивала с поля битвы раненых.

— Шинель у нас до сих пор цела, и плащ-палатка, и даже гимнастёрка. Она её надевала — такой же худенькой осталась, — говорит её дочь Екатерина Сергеевна.

— Мы оказывали помощь и днём, и ночью, под огневым обстрелом, в непогоду. Надо было не только перевязать рану, но и доставить раненого в безопасное место. Ранения-то были разные: и тяжёлые, и лёгкие, и смертельные. Ужаснее всего, когда человек умирает и просит: «Сестра, спаси!» — или молит: «Сестра, пристрели!» Лечить может не каждый. Для этого надо быть добрым. Добро всегда спасает. Без доброго слова, без тёплого слова, без нежного слова не лечат больного!

Родная земля

— Моя мама — Екатерина Фёдоровна Лобазникова — тоже рисковала жизнью во время войны. В нашей родной деревне Устиновке в Ферзиковском районе стояли немцы, а она прятала и лечила раненых советских солдат. После войны они писали ей письма, хотели, чтобы власти как-то её отметили. Да только мамы на тот момент в живых не было. Хватаются, когда человека уже нет.

— А отец её — председатель сельсовета, — хотя и был на начало войны в почтенном возрасте, ушёл добровольцем на фронт, — добавляет дочь ветерана.

— Я считаю, что воспитывалась в хорошей, патриотической семье. Горжусь своими предками, которые добрый след оставили во мне, — добавляет Пелагея Сергеевна.

После войны она вернулась в родную деревню. Вышла замуж за своего земляка.

— Папа был младше мамы, — говорит Екатерина Сергеевна.

Дочь отмечает, что жили родители дружно, воспитали двоих детей. Пелагея Сергеевна работала в больнице в Аристово. Никто никогда не слышал от неё грубого, резкого слова.

Несколько лет назад ей дали квартиру в Калуге. Но променять родную деревню на город она не решается. Приедет в Калугу на пару дней, затоскует — и отправляется в Устиновку.

— Мне многие задают вопрос: «Почему вы не переезжаете в Калугу?» А я и не знаю, что ответить. Родина моя — Устиновка, там моя работа, моя дочь. Но и Калуга для меня давно стала родной. «Сторонка моя родная, ты русскому сердцу мила, и лучше Калужского края я нигде ничего не нашла!»

— У мамы очень хорошая память. Она столько стихов знает!

— Когда мне присвоили звание почётного гражданина Ферзиковского района и Калуги, всю ночь не спала и думала: «А заслуживаю ли я такого звания?» Взвесила свой жизненный, трудовой, боевой путь и решила: заслуживаю… Мне уже 97 лет. Вроде и пора на тот свет. Да дочка не отпускает. Живу её стараниями. 15 лет назад она бросила работу, чтобы за мной ухаживать. Конечно, беру пример с наших ветеранов. Вот Александру Унтилову — 99 лет! Есть у меня и заветная мечта — встретиться с нашим президентом Владимиром Путиным. 73 года на земле удерживается мир. А ведь фашист не дремлет и любыми путями пытается втянуть нас в войну.

Пелагея Сергеевна ни на что не жалуется, за внимание к себе безмерно благодарна. Просила передать всем калужанам привет. Только дороги в её родной Устиновке нет. Не каждая машина может подъехать к дому ветерана. Да и в Калуге ей вместе с дочерью пришлось 1,5 часа просидеть в помещении «Скорой», ожидая, когда их доставят в больницу. В итоге в БСМП ветерана на своей личной машине отвезла начальник Управления по работе с населением Инга Грибанская.

Поля закончила войну в Кёнигсберге в звании старшего лейтенанта медицинской службы.

Пелагея Сергеевна награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945».

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекресток» от 09.05.2018. Ещё больше материалов в электронном архиве издания.