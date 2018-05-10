День Победы. Послевкусие: как великий праздник превращается в прибыльный бизнес

День Победы – мой любимый праздник. Он самый настоящий из всех праздников, что у нас остались. Чтобы понимать и чувствовать его значимость, не нужно искусственно придумывать какие-то мифы и легенды.

Уверена, то же самое думают многие. Возможно, именно поэтому колонна «Бессмертного полка», в том числе и калужская, с каждым годом становится всё многочисленнее. 9 Мая в Калуге участниками акции стали девять с половиной тысяч человек – на полторы тысячи больше, чем в прошлом году.

«Бессмертный полк» как повод для пиара

Большинство горожан стало в строй, что называется, по велению души и сердца. Но, увы, без разнарядки не обошлось, несмотря на то, что каждый год организаторы мероприятия напоминают: акция абсолютно добровольная.

«Внучка учится во втором классе. Всех детей обязали прийти с портретами для участия в акции «Бессмертный полке», - написала в социальных сетях калужанка Людмила Арасланова. – Сегодня их организованно поведут на шествие...»

В колонне присутствовали штендеры и знамёна не только образовательных учреждений областного центра, но и некоторых организаций. Например, под своим корпоративным флагом в «Бессмертном полку» прошли сотрудники Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи.

«Я не понимаю, зачем? Почему нужно кучковаться по производственно-учебному принципу? – пишет по этому поводу в социальной сети «Фейсбук» региональный координатор акции Павел Селезнёв. – «Бессмертный полк» – это не про работу, а про сохранение семейной памяти».

Естественно, не упустили возможности попиариться на акции и политические партии. Особое недоумение вызвало одно известное политобъединение, которое пришло на шествие с флагом с изображением кубинского революционера Че Гевары.

Продавцы Победы

Одним из самых больших огорчений этого Дня Победы для меня стали торгаши в колонне «Бессмертного полка». Парни и девушки с охапкой пилоток и флагов с надписью «С Днём Победы!» заглядывали в глаза участников акции и тоном крымских торгашей: «Пахлава! Жареные семечки!» - предлагали всем подряд свой товар.

- Фла-а-а-а-жки, фла-а-а-а-жки! Кому флажки? Пило-о-о-тки!

Я в какой-то момент не выдержала и сказала одному молодому человеку:

- Вы в курсе, что «Бессмертный полк» - это некоммерческая акция? Вам не стыдно заниматься торговлей в такой праздник и в такой колонне?

Юноша немного напрягся:

- А я что? Я ничего! Я ж для того, чтобы людям праздник сделать.

А вот что рассказывает известный калужский метеоролог Татьяна Инкина:



- В скверике у памятника Кирову сидела парочка вполне симпатичных людей. Торговали георгиевскими ленточками на булавочках. По 50 рублей. Говорю: «Совесть есть?» Молчок – понимают, что ответа нет. Не денег было жалко – было противно.

К моей большой радости, торговля у продавцов Победы шла не очень бойко: к моменту окончания шествия пилоток и флажков у них оставалось почти столько же, сколько было вначале. Однако факт остаётся фактом: с каждым годом желающих заработать на Великой Победе становится всё больше. Как, впрочем, и тех, кто готов становиться потребителем «победной» продукции.

«Не играйте в страшное!»

В этом году бросилось в глаза большое количество людей самого разного возраста, облачённых в пошитую из дешёвенькой синтетики защитного цвета военную форму. В ней щеголяли и взрослые, и дети.

Кто-то шил костюмы на заказ. Кто-то купил форму в магазине. В нынешнего году её можно было приобрести в нескольких торговых точках. Особенно отличился в этом плане один калужский супермаркет по продаже игрушек, в витрине которого накануне праздника красовался детский манекен в полной военной экипировке. Кстати, знаете, что сказано в описании на ценнике к пилоткам и гимнастёркам? «Наряд карнавальный».

«Чем дальше от Великой Отечественной войны, чем меньше остается её реалий, тем больше появляется несерьёзного, опереточного в отношении к ней. Производство военной формы времён Великой Отечественной для разных возрастов, начиная от младенцев в подгузниках, превратилось в прибыльную индустрию. Продаются не только гимнастёрки, пилотки и галифе, но и значки «Гвардия», и муляжи орденов и медалей. Дёшево, совсем дешево! Покупайте, наряжайтесь!»

Это строки из публикации писателя, журналиста Наталии Торбенковой «Не играйте в страшное!», опубликованной ею на личной странице в социальной сети «Фейсбук» накануне 9 Мая. Данная тема активно обсуждалась на многих интернет-площадках. Как оказалось, отношение общества к этому явлению неоднозначное.

«Военная форма – это красиво, - считают одни. – Мне нравится мой ребёнок в форме. А дочке нравится некое чувство общности, которое эта форма даёт. Кому-то она помогает настроиться на атмосферу праздника. У всех своя правда. Почему это должно кого-то раздражать?»

А вот другое мнение:

«Даже не представляю, как можно надеть военную форму на своего ребёнка. Застёгивать пуговички. Поправлять воротничок. У меня холодный пот по спине».

И ещё:

«Форма солдата времён Великой Отечественной у меня ассоциируется исключительно со смертью и невероятными страданиями, страхом, горем. Это всё равно как если в Израиле люди на парад придут в оборванной одежде с нашивкой жёлтого цвета. Это ужасно. Ужасно».

- Я не против радости и праздника, но против того, чтобы рядиться в чужие подвиги и чужую судьбу и рядить в них младенцев и даже ручных обезьян, - говорит Наталия Торбенкова. – Невыносимо тошно видеть, как атрибуты войны и кровавой Победы становятся предметами мелочной торговли, утрачивая всякую святость, как карнавальные маски.

P.S.

… Возвращаясь домой после окончания шествия, мы заметили на улице Кирова детскую машинку, разукрашенную по случаю праздника под советский танк. За «штурвалом» сидел «танкист» лет трёх-четырёх. В пилотке, гимнастёрке – всё, как полагается. Прохожие, глядя на него, умилялись и хватались за фотоаппараты.

В тот момент мне подумалось, что лет через пять или десять, когда в живых не останется ни одного фронтовика и память о Великой Победе приобретёт ещё более уродливые очертания, в чью-нибудь светлую голову, возможно, придёт мысль провести на 9 Мая, например, тематический Парад колясок.

Вот чтобы этого не произошло, оставлю здесь историю, рассказанную Наталией Торбенковой. Прочитайте, пожалуйста. И давайте постараемся не превращать единственный оставшийся у нас настоящий праздник в дешёвый маскарад.

«Мне не забыть, как однажды во дворе многоквартирного дома старая женщина трясущимися руками вынимала из петли растерзанную куклу, повешенную за шею. Она плакала навзрыд, выговаривая через рыдания: «Повесили... повесили...» Соседка, уговаривала её не расстраиваться: «Дети играли... Глупые ещё! Побереги сердце, опять скорую вызывать придётся!» Но старуха, прижимая к себе изувеченную куклу, никак не могла успокоиться. Во время оккупации Калуги фашисты повесили на воротах её мужа».

Фото Константина ИВАНОВА, Александра БЫНКИНА и Игоря МАЛЕЕВА.