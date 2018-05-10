В Калуге открыли Аллею памяти

В канун Дня Победы в Калуге в сквере имени Маршала Г.К. Жукова открыли Аллею памяти.

На мемориальной экспозиции «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы» размещены информационные конструкции с 224 портретами калужан – участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы.

Также в сквере прошла патриотическая акция «Тополь Победы». Она была посвящена знаменитому дереву на площади павших борцов в Волгограде, которому в настоящее время уже около ста лет. Тополь чудом пережил Сталинградскую битву, став символом жизни и Победы в Великой Отечественной войне. Специально для этой акции осенью 2017 года биологами лаборатории биотехнологий Волгоградского ботанического сада были клонированы 15 почек тополя-ветерана, а из них культивированы саженцы. Из Волгограда их доставили в 15 городов России, в том числе и в Калугу.

Саженец тополя был торжественно высажен в сквере, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.