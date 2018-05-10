В Калуге открыли Аллею памяти

В канун Дня Победы в Калуге в сквере имени Маршала Г.К. Жукова открыли Аллею памяти.
На мемориальной экспозиции «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы» размещены информационные конструкции с 224 портретами калужан – участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы.
Также в сквере прошла патриотическая акция «Тополь Победы». Она была посвящена знаменитому дереву на площади павших борцов в Волгограде, которому в настоящее время уже около ста лет. Тополь чудом пережил Сталинградскую битву, став символом жизни и Победы в Великой Отечественной войне. Специально для этой акции осенью 2017 года биологами лаборатории биотехнологий Волгоградского ботанического сада были клонированы 15 почек тополя-ветерана, а из них культивированы саженцы. Из Волгограда их доставили в 15 городов России, в том числе и в Калугу.
Саженец тополя был торжественно высажен в сквере, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
|
«Мы не дали фашистам встретить Новый год в Калуге» 10.05.2018 15:58
10 тысяч калужан прошли в «Бессмертном полку» 10.05.2018 15:39
9 Мая глазами калужан 10.05.2018 12:27
9 Мая в Калуге: надежда на не напрасный День Победы 09.05.2018 20:53
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: