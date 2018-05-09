VIP поздравления с 9 Мая

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны!
День Победы в Великой Отечественной войне был и остаётся одним из самых любимых и значимых праздников в нашей стране. Прошло больше семи десятилетий с момента капитуляции фашистской Германии, но отголоски тридцати залпов салюта, который прогремел в московском небе 9 мая 1945 года, ещё звучат в наших сердцах.
Большинство из нас не были свидетелями этого события, но ещё живы те, кто слышал и радовался так, как никогда в жизни. Живы те, кто круглосуточно работал у станка, чтобы обеспечить нужды фронта, и потом отдавал все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства. Живы те, кто, будучи детьми, подавал снаряды, выступал в госпиталях, ухаживал за ранеными. Живы те, кого не сломила война, несмотря на все потери и лишения.
К сожалению, среди нас всё меньше ветеранов — героических людей, кто с оружием в руках защищал родную землю. Низкий вам поклон и безмерная благодарность за вашу стойкость, мужество не только во время войны, но и в мирной жизни. Вы всегда будете для нас образцом, примером истинного служения Отечеству.
Желаю всем землякам здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни, мира и успехов во всех добрых делах!
С Днём Победы!
Депутат Государственной думы Геннадий Скляр
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Этот день воплощает в себе великое прошлое нашей страны. Прошлое под знаменем неиссякаемой любви к Родине. Теперь, когда наших главных творцов победы становится все меньше, наш долг хранить в сердце воспоминания несокрушимого подвига сплоченности народа.
Сегодня с чувством глубокого уважения мы отдаем дань памяти погибшим, передавая наследие о войне и ее героях молодому поколению. Из года в год пламя вечного огня напоминает нам великие сражения наших ветеранов, те испытания, которые они пережили ради независимости родной земли.
В этот светлый и памятный день желаю всем жителям Калужской области крепкого здоровья, заботы и внимания окружающих, радости и добра!
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