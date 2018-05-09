Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 09 мая
$ 63.01 0.29
75.04 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

VIP поздравления с 9 Мая

09.05.2018 09:00 0 806
VIP поздравления с 9 Мая

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Дорогие жители Калужской области!

Дорогие ветераны!

День Победы в Великой Отечественной войне был и остаётся одним из самых любимых и значимых праздников в нашей стране. Прошло больше семи десятилетий с момента капитуляции фашистской Германии, но отголоски тридцати залпов салюта, который прогремел в московском небе 9 мая 1945 года, ещё звучат в наших сердцах.

Большинство из нас не были свидетелями этого события, но ещё живы те, кто слышал и радовался так, как никогда в жизни. Живы те, кто круглосуточно работал у станка, чтобы обеспечить нужды фронта, и потом отдавал все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства. Живы те, кто, будучи детьми, подавал снаряды, выступал в госпиталях, ухаживал за ранеными. Живы те, кого не сломила война, несмотря на все потери и лишения.

К сожалению, среди нас всё меньше ветеранов — героических людей, кто с оружием в руках защищал родную землю. Низкий вам поклон и безмерная благодарность за вашу стойкость, мужество не только во время войны, но и в мирной жизни. Вы всегда будете для нас образцом, примером истинного служения Отечеству.

Желаю всем землякам здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни, мира и успехов во всех добрых делах!

С Днём Победы!

 

Депутат Государственной думы Геннадий Скляр

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Калужской области!

От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 

Этот день воплощает в себе великое прошлое нашей страны. Прошлое под знаменем неиссякаемой любви к Родине. Теперь, когда наших главных творцов победы становится все меньше, наш долг хранить в сердце воспоминания несокрушимого подвига сплоченности народа.

Сегодня с  чувством глубокого уважения мы отдаем дань памяти погибшим, передавая наследие о войне и ее героях молодому поколению. Из года в год пламя вечного огня напоминает нам великие сражения наших ветеранов, те испытания, которые они пережили ради независимости родной земли.

В этот светлый и памятный день желаю всем жителям Калужской области крепкого здоровья, заботы и внимания окружающих, радости и добра!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник 9 мая день победы область
Еще новости из рубрики «Праздники»

Как Калуга готовится к празднованию Великой Победы 08.05.2018 15:02

На мемориальном воинском кладбище вспомнили погибших в ВОВ 08.05.2018 14:01

Напоминаем: куда 9 Мая автомобилистам лучше не соваться 08.05.2018 10:11

12-метровое полотно Победы пронесут на параде в Калуге 07.05.2018 13:50

Какой будет погода 9 Мая 07.05.2018 12:18


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 13 мая, 14:00
Веселые старты для собак
Сквер им. Волкова
пт 18 мая, 07:00
На работу на велосипеде!
Калуга
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

сб 12 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
сб 12 мая, 11:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 12 мая, 11:00
Благотворительный фестиваль «МАРКЕР 2018»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 12 мая, 13:00
Сверхъестественная Суббота
Безумная лаборатория

Концерты

пт 11 мая, 21:00
VISMUT
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 12 мая, 19:00
Wildways
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 13 мая, 20:00
MIRO большой сольный концерт
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 13 мая, 19:00
Radio Kamerger
Мажор, бар

Кино

Мстители: Война бесконечности
Тренер
Собибор
Папа-мама гусь
Новости компаний

В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

«Ростелеком» предлагает калужанам умные решения для видеонаблюдения внутри дома и за его пределами

Филиал «Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей

Калужская индустрия туризма и отдыха выбирает «Ростелеком»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

Новости партнеров

На какие параметры следует обратить внимание при выборе ноутбука

Топ-5 лучших спальных мешков по отзывам покупателей

Что выбрать для жилья: особенности и преимущества

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.