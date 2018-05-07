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12-метровое полотно Победы пронесут на параде в Калуге

07.05.2018 13:50 5 1312 Сергей ПЕТРОВ
12-метровое полотно Победы пронесут на параде в Калуге

В понедельник, 7 мая, в Областном молодёжном центре сообщили о том, что ими сшито Полотно Победы, которое они пронесут на Параде Победы в Калуге. Длина полотна составит более 12 метров.

- Идея создания такого атрибута ко Дню Великой Победы принадлежит Калужской областной организации Российского Союза Молодежи, Калужскому региональному отделению Российского движения школьников и Областному молодежному центру, - сообщает пресс-служба Центра. - В этом году ими впервые было принято решение провести на территории Калужской области областную акцию «Полотно Победы», участие в которой приняли 13 районов Калужской области. Активисты детских и молодёжных общественных объединений области в разных творческих техниках наносили фамилии и имена ветеранов и участников Великой Отечественной войны на лоскуты ткани.

После Парада Победы организаторы передадут атрибут в один из музеев области.

Справедливости ради стоит сказать, что эта идея не нова. Еще три года назад мы писали о подобной акции, которую придумали в лицее №48. Она называлась: «Флаг Победы». Школьники образовательного учреждения вышили на красных полотнах данные своих родных, которые воевали в Великую Отечественную войну. Из них сшили один огромный флаг, который до сих пор используют при проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы.


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Тэги: праздник 9 мая день победы
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