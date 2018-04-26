Воздушное пространство над Калугой закроют во время Парада Победы

Аэропорты Московской воздушной зоны 4, 6 и 9 мая будут работать в ограниченном режиме в связи с Парадом Победы и подготовкой к нему. В четверг, 26 апреля, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ.

В районе аэропорта «Калуга» воздушное пространство в эти дни будет закрыто с 09:40 до 10:25.

- Резервные дни для проведения воздушных тренировок парада Победы - 5 и 8 мая, - добавили в госкорпорации. - Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях.

Отметим, что в расписании калужского аэропорта нет регулярных рейсов, вылет которых был бы запланирован на период действия ограничений.