Воздушное пространство над Калугой закроют во время Парада Победы

Аэропорты Московской воздушной зоны 4, 6 и 9 мая будут работать в ограниченном режиме в связи с Парадом Победы и подготовкой к нему. В четверг, 26 апреля, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ.
В районе аэропорта «Калуга» воздушное пространство в эти дни будет закрыто с 09:40 до 10:25.
- Резервные дни для проведения воздушных тренировок парада Победы - 5 и 8 мая, - добавили в госкорпорации. - Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях.
Отметим, что в расписании калужского аэропорта нет регулярных рейсов, вылет которых был бы запланирован на период действия ограничений.
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