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Список маршрутов, по которым пустят троллейбусы в пасхальную ночь

06.04.2018 11:18 8 742 Сергей ПЕТРОВ
Список маршрутов, по которым пустят троллейбусы в пасхальную ночь

В это воскресенье, 8 апреля, православный мир отмечает один из главных праздников – Светлой Пасхи. И сегодня мы публикуем расписание богослужений. Они пройдут во всех храмах Калуги и области. 

Также на этой странице вы найдёте маршруты движения троллейбусов в пасхальную ночь. Они будут развозить верующих по домам.

Расписание богослужений в Пасхальную ночь

Суббота, 7 апреля

  • 20:00. Чтение деяний святых апостолов.
  • 23:00. Пасхальная полунощница.

Воскресенье, 8 апреля
Светлое Христово Воскресение

  • 00:00. Крестный ход. Пасхальная утреня. Праздничная Пасхальная литургия.
  • 08:40. Пасхальные часы. Пасхальная литургия.
  • 18:00. Пасхальная вечерня и утреня.

После пасхальных богослужений в ночь с 7 на 8 апреля на линии выйдут троллейбусы следующих маршрутов:

  • № 1: улица Ленина — ж/д вокзал Калуга-1
  • № 2: улица Московская — микрорайон «Терепец»
  • № 3: улица Салтыкова-Щедрина — КЗТА — площадь Победы — кинотеатр «Центральный», далее — по улице Московской в депо
  • № 6: улица Гагарина — улица Кирова— площадь Победы — улица Маршала Жукова до остановки «Пос. Дубрава», далее — по маршруту № 6 в депо
  • № 8: улица Московская — площадь Московская — улица Ольговская
  • № 9: улица Московская — пос. Северный
  • № 10: улица Московская — площадь Московская — улица Гурьянова
  • № 18: улица Гагарина — площадь Мира — улица Генерала Попова.

Отправление всех троллейбусов — от площади Старый Торг.


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Тэги: праздник пасха
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