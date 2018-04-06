Список маршрутов, по которым пустят троллейбусы в пасхальную ночь

В это воскресенье, 8 апреля, православный мир отмечает один из главных праздников – Светлой Пасхи. И сегодня мы публикуем расписание богослужений. Они пройдут во всех храмах Калуги и области.

Также на этой странице вы найдёте маршруты движения троллейбусов в пасхальную ночь. Они будут развозить верующих по домам.

Расписание богослужений в Пасхальную ночь

Суббота, 7 апреля

20:00. Чтение деяний святых апостолов.

23:00. Пасхальная полунощница.

Воскресенье, 8 апреля

Светлое Христово Воскресение

00:00. Крестный ход. Пасхальная утреня. Праздничная Пасхальная литургия.

08:40. Пасхальные часы. Пасхальная литургия.

18:00. Пасхальная вечерня и утреня.

После пасхальных богослужений в ночь с 7 на 8 апреля на линии выйдут троллейбусы следующих маршрутов:

№ 1: улица Ленина — ж/д вокзал Калуга-1

№ 2: улица Московская — микрорайон «Терепец»

№ 3: улица Салтыкова-Щедрина — КЗТА — площадь Победы — кинотеатр «Центральный», далее — по улице Московской в депо

№ 6: улица Гагарина — улица Кирова— площадь Победы — улица Маршала Жукова до остановки «Пос. Дубрава», далее — по маршруту № 6 в депо

№ 8: улица Московская — площадь Московская — улица Ольговская

№ 9: улица Московская — пос. Северный

№ 10: улица Московская — площадь Московская — улица Гурьянова

№ 18: улица Гагарина — площадь Мира — улица Генерала Попова.

Отправление всех троллейбусов — от площади Старый Торг.