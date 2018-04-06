Список маршрутов, по которым пустят троллейбусы в пасхальную ночь

В это воскресенье, 8 апреля, православный мир отмечает один из главных праздников – Светлой Пасхи. И сегодня мы публикуем расписание богослужений. Они пройдут во всех храмах Калуги и области.
Также на этой странице вы найдёте маршруты движения троллейбусов в пасхальную ночь. Они будут развозить верующих по домам.
Расписание богослужений в Пасхальную ночь
Суббота, 7 апреля
Воскресенье, 8 апреля
Светлое Христово Воскресение
После пасхальных богослужений в ночь с 7 на 8 апреля на линии выйдут троллейбусы следующих маршрутов:
Отправление всех троллейбусов — от площади Старый Торг.
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