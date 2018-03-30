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600 белых голубей украсят Калугу на День Победы

30.03.2018 09:28 6 940 Оксана КОЛОСОВА
600 белых голубей украсят Калугу на День Победы

Почти 10 млн. рублей готов выделить городской бюджет на украшение областного центра ко Дню Победы. За эту сумму подрядчик должен будет изготовить, смонтировать, а затем и демонтировать праздничные элементы.

Традиционно в городе установят 30 флаговых композиций «Костёр» и 14 флаговых композиций «Пламя Победы». Каменный мост, Гагаринский мост и дамбу Яченского водохранилища украсят флажками в количестве 770 штук. Также на улицах появятся тематические баннерные консоли.

В сквере Ленина установят композицию «Звезда». Конструкция в виде большого красного флага появится на въезде в город со стороны дамбы.  

Георгиевскими лентами по традиции украсят колонны Калужского драмтеатра, стелу Мемориального комплекса на площади Победы и арки на бульваре по улице Кирова. В пролётах между арками в этом году появятся белоснежные голуби. Ожидается, что всего их будет 600 штук.

Согласно контракту, город должен быть украшен к празднику не позднее 1 мая. Демонтировать украшения подрядчик обязан с 10 по 20 мая.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: праздник день победы
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