Калужанкам вручили на дорогах цветы

Инспекторы ГИБДД в среду, 7 марта, провели в Калуге традиционную праздничную акцию – женщинам-водителям вручали цветы и Правила дорожного движения.
- Ребята из отряда Юных инспекторов движения подготовились к данному мероприятию заранее, - рассказали нам в ГИБДД. - Педагоги детского центра «Галактика» организовали для юных инспекторов движения мастер-классы по изготовлению подвесок. Эти оригинальные сувениры автоледи могут повесить в салоне своего транспортного средства, и они всегда останутся напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения.
Как отмечают в полиции, не всегда водители рады встречи с сотрудником Госавтоинспекции, поэтому первая реакция - безрадостное выражение лица. Но после появления в руках инспекторов тюльпанов и поздравления с наступающим праздником, на лицах автоледи появлялась улыбка.
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