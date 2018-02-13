Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Вторник, 13 февраля
$ 58.17 0.50
71.39 0.62
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге

13.02.2018 08:58 7 1589 Дмитрий Ивьев
Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге

В ближайшее воскресенье, 18 февраля, Калуга отметит Масленицу. Главной площадкой праздника традиционно станет Театральная площадь. Также впервые в городе пройдёт Масленичное шествие.

- В 11:45 колонна ряженых – свита Масленицы и Весны – с песнями и шутками  пройдёт вокруг Театрального сквера, по пути приглашая гостей праздника в центр Театральной  площади, где в 12:00 начнется концертно-театрализованное представление «Гуляй, Калужская Масленица» с участием лучших творческих коллективов города, - рассказала в понедельник, 12 февраля, начальник управления культуры Калуги Яна ВАСИНА. - Здесь начнут работать разнообразные тематические и интерактивные площадки.  Впервые на Калужской Масленице для юных калужан будет организован масленичный аттракцион «Сельский лабиринт», сделанный из соломы, в центре которого будет установлено символическое «Колесо желаний».

Полная афиша Масленицы в Калуге по ссылке.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник масленица яна васина

Еще новости из рубрики «Праздники»

Кто выиграл билеты на Масленицу в Никола-Ленивце 13.02.2018 08:23

Где отметить дни любви и романтики в Калуге 12.02.2018 17:47

Разыгрываем билеты на Масленицу в Никола-Ленивце 08.02.2018 13:41

«Пламенная готика»: на Масленицу сожгут 30-метровую скульптуру 18.01.2018 10:15

В крещенскую ночь пустят специальный автобусный маршрут 17.01.2018 14:48


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 14 февраля, 19:00
День влюблённых «Love, Love, Love»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 16 февраля, 17:00
Полная афиша гуляний "Калужская масленица 2018"
Калуга
сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр

Для детей

вт 13 февраля, 17:00
Мастер-класс «Делаем Масленицу вместе»
Турынино, КДЦ
ср 14 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
чт 15 февраля, 12:00
Познавательно-развлекательная программа «Как на Масленой неделе в потолок блины летели»
Калуга
чт 15 февраля, 13:00
«Февраль бокогрей, верни солнышко скорей»
Калуга

Концерты

вт 13 февраля, 19:00
"Пора нам в оперу скорей!.."
Филармония
вт 13 февраля, 19:00
Концерт Зары
Арена КТЗ, ДК
ср 14 февраля, 19:00
Кубанский казачий хор
Арена КТЗ, ДК
ср 14 февраля, 19:00
Итальянский "Вечер в галерее"
Дом музыки

Кино

Пятьдесят оттенков свободы
Плюшевый монстр
Zомбоящик
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Новости компаний

«Ростелеком» приготовил подарки абонентам мобильной связи

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Основные ошибки трейдеров и пути их исправления

Филиал Калугаэнерго: восстановительные работы находятся на особом контроле органов власти региона

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Как сэкономить на риэлторе и не стать жертвой мошенников

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.