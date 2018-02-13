Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге

В ближайшее воскресенье, 18 февраля, Калуга отметит Масленицу. Главной площадкой праздника традиционно станет Театральная площадь. Также впервые в городе пройдёт Масленичное шествие.
- В 11:45 колонна ряженых – свита Масленицы и Весны – с песнями и шутками пройдёт вокруг Театрального сквера, по пути приглашая гостей праздника в центр Театральной площади, где в 12:00 начнется концертно-театрализованное представление «Гуляй, Калужская Масленица» с участием лучших творческих коллективов города, - рассказала в понедельник, 12 февраля, начальник управления культуры Калуги Яна ВАСИНА. - Здесь начнут работать разнообразные тематические и интерактивные площадки. Впервые на Калужской Масленице для юных калужан будет организован масленичный аттракцион «Сельский лабиринт», сделанный из соломы, в центре которого будет установлено символическое «Колесо желаний».
Полная афиша Масленицы в Калуге по ссылке.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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