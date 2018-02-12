Где отметить дни любви и романтики в Калуге

Именно так можно смело назвать всенародно любимые праздники 14 февраля и 8 Марта. В эти дни любимые настраиваются на романтический лад и посвящают себя друг другу.
Мы решили помочь влюблённым сделать эти праздники интереснее и романтичнее и предлагаем вам ТОП самых интересных, необычных, уникальных и заманчивых предложений для влюблённых в День всех влюблённых и Международный женский день.
Итак, где влюблённым можно встретить 14 февраля - в обзоре ниже.
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«День влюбленных в космос»
14 февраля в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоится музейный праздник. В рамках него парам должно быть интересным посетить планетарий. В 19:00 и 20:00 там состоится программа «Звезды - влюблённым»
- Эта программа для тех, кто в душе романтик, для тех, кто влюблен, - говорят организаторы. - Для тех, чьи взоры притягивают звезды, кто не остается равнодушным к их красоте.
OnLine объединяет сердца
И приглашает калужан на самый романтический праздник в году!
- Хочешь подарить своей половинке незабываемый вечер? Или ты пока одинок и мечтаешь найти свою любовь? Тогда тебе к нам! – приглашают организаторы. - Любимые фильмы, приятная музыка, свечи сделают ваш вечер незабываемым!
Также в антикафе готовы организовать доставку цветов и украшение шарами. Залы можно забронировать заранее.
Незабываемо провести 14 февраля калужанам предлагает ресторан La Grillade
Вас ждут:
Стоимость 2000 руб. за гостя.
Предложение действительно не только 14, но и 16 февраля. Начало: в 18.30
Бронирование столиков по телефону: 8 (4842) 277-061
Пятизвездочный отель Four Points by Sheraton Kaluga предлагает подарить романтическую ночь, порадовав себя и своего близкого человека.
В его стоимость – 5500 рублей на двоих – входит:
Телефон для бронирования: 500-000
SPA-свидание для двоих в Agua SPA
И ещё одно заманчивое предложение от одного из самых лучших отелей города.
- Иногда для общения с самым близким человеком хочется не только уединения, но и определенного волшебства, - говорит руководство отеля о новом предложении для всех влюблённых. - Именно для таких случаев мы создали spa-программу для двоих, чтобы вы могли насладиться ритуалами красоты, разделить всю гамму наслаждений мира релакса.
Для нее и для него:
Стоимость: 5500 рублей на двоих
Бронирование по телефону: (4842) 41 00 70
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Однако на этом наш обзор не закончен, мы будем дополнять его вплоть до 14 февраля, а в преддверии 8 Марта расскажем о новых изюминках, которые предлагают калужанам лучшие заведения города.
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