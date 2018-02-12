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Где отметить дни любви и романтики в Калуге

12.02.2018 17:47 0 642
Где отметить дни любви и романтики в Калуге

Именно так можно смело назвать всенародно любимые праздники 14 февраля и 8 Марта. В эти дни любимые настраиваются на романтический лад и посвящают себя друг другу.

Мы решили помочь влюблённым сделать эти праздники интереснее и романтичнее и предлагаем вам ТОП самых интересных, необычных, уникальных и заманчивых предложений для влюблённых в День всех влюблённых и Международный женский день.

Итак, где влюблённым можно встретить 14 февраля - в обзоре ниже.

«День влюбленных в космос»

14 февраля в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоится музейный праздник. В рамках него парам должно быть интересным посетить планетарий. В 19:00 и 20:00 там состоится программа «Звезды - влюблённым»

- Эта программа для тех, кто в душе романтик, для тех, кто влюблен, - говорят организаторы. - Для тех, чьи взоры притягивают звезды, кто не остается равнодушным к их красоте.

OnLine объединяет сердца

И приглашает калужан на самый романтический праздник в году!

- Хочешь подарить своей половинке незабываемый вечер? Или ты пока одинок и мечтаешь найти свою любовь? Тогда тебе к нам! – приглашают организаторы. - Любимые фильмы, приятная музыка, свечи сделают ваш вечер незабываемым!

Также в антикафе готовы организовать доставку цветов и украшение шарами. Залы можно забронировать заранее.

  • Антикафе находится по адресу: ул. Фомушина, д.10, корп.1
  • Телефон для справок: 8-902-392-50-05
  • Группа ВКонтакте

Незабываемо провести 14 февраля калужанам предлагает ресторан La Grillade

 

Вас ждут:

  • Великолепные блюда от Шеф-повара отеля
  • Бокал вина в подарок для каждого гостя
  • Love-фотосессия в декорированной фотозоне
  • Живая музыка
  • Розыгрыш сертификатов в AGUA SPA

Стоимость 2000 руб. за гостя.

Предложение действительно не только 14, но и 16 февраля. Начало: в 18.30

 Бронирование столиков по телефону: 8 (4842) 277-061

Пятизвездочный отель Four Points by Sheraton Kaluga предлагает подарить романтическую ночь, порадовав себя и своего близкого человека.

В его стоимость – 5500 рублей на двоих – входит:

  • Проживание в номере для двоих
  • Завтрак «Шведский стол»
  • Гастрономический комплимент от Шеф-повара и игристое вино
  • Ранний заезд и поздний выезд
  • Посещение СПА-центра отеля: бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал

Телефон для бронирования: 500-000

SPA-свидание для двоих в Agua SPA

И ещё одно заманчивое предложение от одного из самых лучших отелей города.

- Иногда для общения с самым близким человеком хочется не только уединения, но и определенного волшебства, - говорит руководство отеля о новом предложении для всех влюблённых. - Именно для  таких случаев мы создали spa-программу для двоих, чтобы вы могли насладиться ритуалами красоты, разделить всю гамму наслаждений мира релакса.

Для нее и для него:

  • Вулканический очищающий пилинг для тела: 45 мин
  • Массаж тела: 45 мин
  • Массажная комната, украшенная лепестками роз
  • Чайная церемония
  • Бассейн, хамам, сауна, джакузи, тренажерный зал

Стоимость: 5500 рублей на двоих

Бронирование по телефону: (4842) 41 00 70

Адрес:

  • Калуга, ул. Академика Королева, 16. Отель Four Points by Sheraton Kaluga

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Однако на этом наш обзор не закончен, мы будем дополнять его вплоть до 14 февраля, а в преддверии 8 Марта расскажем о новых изюминках, которые предлагают калужанам лучшие заведения города.


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Тэги: праздник 14 февраля 8 марта

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