17 000 калужан посетили 144 православных храма в Рождество

В воскресенье, 7 января, калужская полиция опубликовала статистические касательно того, как прошла рождественская ночь.
Согласно сообщениям полицейских, в в ночь с 6 на 7 января в 144 православных храмах и монастырях в богослужениях в честь праздника Рождества Христова приняли участие более 17 тысяч человек.
Охраной порядка в это время занимались:
- Нарушений общественного порядка не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
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