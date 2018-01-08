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17 000 калужан посетили 144 православных храма в Рождество

08.01.2018 11:36 3 736 Сергей ПЕТРОВ
17 000 калужан посетили 144 православных храма в Рождество

В воскресенье, 7 января, калужская полиция опубликовала статистические касательно того, как прошла рождественская ночь.

Согласно сообщениям полицейских, в в ночь с 6 на 7 января в 144 православных храмах и монастырях в богослужениях в честь праздника Рождества Христова приняли участие более 17 тысяч человек.

Охраной порядка в это время занимались:

  • 535 полицейских
  • 33 ЧОПовца
  • 59 народных дружинников
  • 53 казака
  • 90 сотрудников Росгвардии

- Нарушений общественного порядка не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.


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Тэги: праздник рождество

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