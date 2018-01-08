17 000 калужан посетили 144 православных храма в Рождество

В воскресенье, 7 января, калужская полиция опубликовала статистические касательно того, как прошла рождественская ночь.

Согласно сообщениям полицейских, в в ночь с 6 на 7 января в 144 православных храмах и монастырях в богослужениях в честь праздника Рождества Христова приняли участие более 17 тысяч человек.

Охраной порядка в это время занимались:

535 полицейских

33 ЧОПовца

59 народных дружинников

53 казака

90 сотрудников Росгвардии

- Нарушений общественного порядка не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.