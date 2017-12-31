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VIP-поздравления с Новым годом!

31.12.2017 15:42 1 438
VIP-поздравления с Новым годом!
 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Эти зимние праздники дарят каждому надежду на счастливое будущее, исполнение заветных желаний, на мгновения возвращают нас в детство, когда всё ясно, просто и радостно.

Мы плодотворно прожили 2017 год, успешно реализовали многие наши планы, решили большинство социально-экономических задач. Убеждён, наступающий 2018 год для Калужской области станет временем активной деятельности, позитивных перемен и значительных достижений. Главное, чтобы каждый житель области осознавал свою причастность родной земле и трудился ради её процветания.

Пусть в эти светлые дни ваши дома наполнятся теплом родных сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чудесного настроения на весь год!

 

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области:

Уважаемые калужане!
 
Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Этим замечательным праздникам рады в каждом доме, они наполняют жизнь теплом, весельем и счастьем.
 
Дорогие друзья!

 
В уходящем году в работе депутатов областного парламента приоритетными оставались вопросы социальной поддержки граждан.  Большое внимание также уделялось депутатскому контролю в сфере эффективного расходования бюджетных средств, дорожного строительства и ремонта, формирования комфортной городской среды, и эту работу мы будем продолжать в новом году.
 
Пусть наступающий год исполнит все ваши мечты, запомнится профессиональными и личными достижениями, долгожданными переменами, принесет счастье в ваши семьи. От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, благополучия и добра.

 

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов:

Дорогие калужане! 

От имени депутатов Городской Думы поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и светлым Праздником Рождества Христова! В уходящем году было немало по-настоящему ярких событий, значимых достижений и позитивных изменений во всех сферах жизни Калуги. Многое было сделано для благоустройства и озеленения нашего города, более ста дворов были отремонтированы в рамках программы «Городская среда», в центре города был обустроен новый парк, построены новая школа и детские сады, продолжается ремонт дошкольных учреждений.

Сегодня Калуга представляет собой город с хорошим экономическим и социальным климатом. Это общее достижение всех его жителей, трудолюбивых и талантливых. Многое еще предстоит сделать для блага нашего города, и я убежден, что вместе нам будет по плечу решение важных задач! Дорогие калужане, от всей души поздравляю вас с наступающими праздниками! Пусть они наполнят ваши сердца теплом и добротой, подарят радость и создадут позитивный настрой на много дней вперед. От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и согласия в новом году!

 

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов:

Дорогие калужане!

От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Рождества!

Мы с уверенностью можем сказать, что для Калуги 2017 год был успешным.

Все наши достижения и реализованные проекты, все перемены к лучшему — это всегда результат добросовестной и кропотливой работы. Я благодарю каждого из вас, дорогие друзья, за все, что мы сделали совместно в уходящем году.

2018-й обещает быть не менее насыщенным и значимым для жизни нашего города.

Мы продолжим реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Начнем воплощать в жизнь наши планы по масштабному проекту строительства Дворца спорта. Свой дом наконец обретет Калужский театр кукол. Продолжим открывать новые детские сады и школы, городские поликлиники…

Перед нами стоит немало задач. Но вместе с тем, я искренне убежден, впереди нас ждут новые успехи, большие начинания и достойные победы! Нужно только верить в лучшее и в себя, делать свое дело так, чтобы будущие поколения гордились нашими достижениями.

Желаю всем калужанам счастья, мира, благополучия и успехов в Новом году!

Исполнения заветных желаний, смелых и уверенных шагов только вперед и больше поводов для радости!

Будьте здоровы и пусть будут здоровы все, кого вы любите и кто вам особенно дорог!

С Новым годом, дорогие друзья! С Новым счастьем!

 

Врио начальника УМВД России по Калужской области полковник внутренней службы Николай Федорук:

Уважаемые коллеги и ветераны органов внутренних дел!

Примите от руководящего состава управления МВД России по Калужской области поздравления с наступающим Новым 2018 годом.

Прошедший год был для нас напряженным и одновременно плодотворным, полным значимых событий и нелегких испытаний. Не так давно мы отметили 100-летие создания милицейской службы.

Впереди нас ждет не менее значимое событие – 300-летие Российской полиции. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этот юбилейный год был отмечен высокими результатами деятельности службы. Уверен, что сотрудники полиции сделают все от них зависящее, чтобы в регионе сохранялись порядок и общественное спокойствие, а также приложат максимум усилий к защите прав и законных интересов граждан.

В канун новогодних праздников благодарю всех сотрудников органов внутренних дел за добросовестную службу, за ответственность и настойчивость в решении задач, возложенных на УМВД России по Калужской области.

Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам за их поддержку и бескорыстную передачу профессиональных знаний и жизненного опыта молодому поколению защитников правопорядка.

Поздравляю семьи сотрудников, родных и близких. Пусть этот праздник будет для Вас символом добра и надежды, войдет в Ваш дом с новым счастьем, миром и любовью!

Желаю Вам, чтобы 2018 год стал для Вас годом добрых перемен и ярких событий, оправдал все Ваши лучшие надежды, вселил уверенность, радость и спокойствие в сердца всех, кто Вам близок и дорог!

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!  

Успешного воплощения планов и свершений в наступающем новом году!

 

Прокурор Калужской области Александр Гулягин:

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти светлые, добрые семейные праздники каждый из нас ждет с нетерпением.

Искренне желаю, чтобы грядущий год ознаменовался только светлыми и радостными моментами.

Пусть в 2018 году исполнятся самые заветные желания! Пусть в ваших домах процветают благополучие, любовь и взаимопонимание!

Счастья, здоровья, мира и добра вам и вашим близким!


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Тэги: праздник новый год

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