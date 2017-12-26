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Калужанам разрешили запускать салют только на 14 площадках

26.12.2017 17:43 11 909 Елена Французова
Калужанам разрешили запускать салют только на 14 площадках

Городская управа Калуги во вторник, 26 декабря, опубликовала список площадок, на которых разрешено запускать фейерверки.

Всего для этих целей выделено 14 мест:

  • Деревня Ромодановские Дворики (Комплекс 50 Армии);
  • Деревня Ромодановские Дворики - Воробьёвская переправа (Правый берег);
  • Некрасовская переправа (левый берег);
  • Набережная Яченского водохранилища;
  • Район гипермаркета «Метро» (площадка по четной стороне Тульского шоссе);
  • Улица Садовая (пустырь между домом №144 и СНТ «Прогресс»(территория бывшего стрельбища);
  • В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через реку Терепец) - на площадке футбольного поля;
  • Район «Торгового Квартала» (пустырь за комплексом);
  • Пустырь между дорогой на посёлок Швейцарская деревня и микрорайон Канищево;
  • Пустырь за улицей Калужского Ополчения - вдоль улицы Московской;
  • Пустырь через дорогу от дома № 11а по улице Дубрава;
  • Пустырь в районе дома №16 по улице Первых Коммунаров;
  • Деревня Пучково (поле справа на въезде);
  • Деревня Ильинка (в районе клуба «Беркут»).

В остальных местах, ссылаясь на закон о тишине, любителей фейерверков обещают штрафовать. http://www.kp40.ru/news/society/41196


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Тэги: праздник

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