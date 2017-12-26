Калужанам разрешили запускать салют только на 14 площадках

Городская управа Калуги во вторник, 26 декабря, опубликовала список площадок, на которых разрешено запускать фейерверки.
Всего для этих целей выделено 14 мест:
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В остальных местах, ссылаясь на закон о тишине, любителей фейерверков обещают штрафовать. http://www.kp40.ru/news/society/41196
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