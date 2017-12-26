Калужанам разрешили запускать салют только на 14 площадках

Деревня Ромодановские Дворики (Комплекс 50 Армии);

Деревня Ромодановские Дворики - Воробьёвская переправа (Правый берег);

Некрасовская переправа (левый берег);

Набережная Яченского водохранилища;

Район гипермаркета «Метро» (площадка по четной стороне Тульского шоссе);

Улица Садовая (пустырь между домом №144 и СНТ «Прогресс»(территория бывшего стрельбища);

В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через реку Терепец) - на площадке футбольного поля;

Район «Торгового Квартала» (пустырь за комплексом);

Пустырь между дорогой на посёлок Швейцарская деревня и микрорайон Канищево;

Пустырь за улицей Калужского Ополчения - вдоль улицы Московской;

Пустырь через дорогу от дома № 11а по улице Дубрава;

Пустырь в районе дома №16 по улице Первых Коммунаров;

Деревня Пучково (поле справа на въезде);

Деревня Ильинка (в районе клуба «Беркут»).