Повзрослеть, чтобы снова поверить в Деда Мороза

Эту историю можно было бы начать так: жила-была девочка, которая очень любила Новый год и в конце каждого декабря ждала в гости Деда Мороза. Когда девочка подросла и узнала, что подарки ей дарили мама с папой, праздник надолго потерял для неё своё прежнее волшебное очарование.

Он существует!

Ту некогда маленькую девочку зовут Рушания БАСЫРОВА. После школы она закончила университет и стала тележурналистом. Затем вышла замуж, родила двоих детей — дочку и сына. А потом неожиданно для себя превратилась в… Снегурочку.

– Всё началось с того, что однажды, украшая к празднику дом, я подумала: почему бы не украсить ещё и подъезд? — рассказывает Рушана. — Красиво оформила свою дверь, потом — у соседей. Дальше — больше. Украсила лестничную площадку и окно. На подоконник поставила небольшую ёлочку, рядом — коробочку с леденцами и записочкой: «Уважаемые соседи и гости! Угощайтесь! Пусть ваш Новый год будет сладким! Дед Мороз». Правда, ёлочку вскоре стащили. Расстроилась почти до слёз и тут же написала вторую записку от имени Деда Мороза с просьбой ёлочку вернуть. «А если вы не поставите её на место, то останетесь без подарков!» — написала я. И что вы думаете? Ёлку вернули!

А ещё я тогда снова поверила в то, что Дед Мороз существует. Дело в том, что корзиночку с леденцами я наполняю всего один раз. Но она никогда не бывает пустой, каждый день там появляются новые конфеты. Волшебные ощущения! Словно в детство вернулась!

Соседи очень удивились, увидев праздничные украшения и конфеты. Они провели настоящее расследование, чтобы выяснить, кто же это сделал. В конце концов меня всё-таки рассекретили и очень благодарили за сюрприз. А некоторые соседи с других этажей даже последовали моему примеру и украсили свои лестничные площадки. Затраты — копеечные, радости — на миллион!

Рушана и её муж мечтают построить большой дом и собрать в нём на Новый год всех своих друзей.

«Волшебники денег не берут!»

— У нас есть несколько семей с детьми, с которыми мы дружим, — продолжает Рушана. — В прошлом году я предложила друзьям купить костюмы Деда Мороза и Снегурочки и по очереди поздравлять нашу детвору с Новым годом. На 8 семей у нас 16 детишек в возрасте от двух с половиной до 9 лет. Сначала почти все друзья отказались участвовать в этой затее. Особенно сопротивлялись мужчины. «Ну какой из меня Дед Мороз?», — говорили они. Но я не отступилась. Написала сценарий праздника. Купила очень красивую парчу, нашла портниху, которая недорого сшила костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые подруги боялись: «А если я или мой муж не влезем в них?» Но костюмы волшебным образом подходят всем, хотя, например, Снегурочки у нас от 44-го до 52-го размера.

Первое время, конечно, слегка волновались, ведь профессиональных актёров среди нас нет. Но потом те же мужчины, которые не хотели надевать костюм Деда Мороза, так входили в роль, что сами предлагали: «А давай ещё к кому-нибудь съездим!»

Дети тоже счастливы. Они считают, что их поздравляют настоящие волшебники. Моя старшая дочь, ей 6 лет, говорит: «В садике Дед Мороз ненастоящий — это мама Димы Жидкова. А вот тот Дед Мороз, который приходит домой, — самый настоящий, потому что он всегда появляется неожиданно и исполняет все желания!» Например, в прошлом году Дедушка постучался к нам в окно, хотя мы живём на втором этаже. Ради такого сюрприза наши друзья подставляли лестницу и забирались по ней.

А ещё в волшебном мешке Деда Мороза всегда есть небольшие гостинцы для тех деток, которых мы встречаем во дворе, когда идём к нашим друзьям. Так что ни один ребёнок не остаётся у нас без подарка. Как-то одна мама, сынишке которой мы вручили конфеты, шёпотом поинтересовалась, сколько она нам должна. Мы удивились: «Вы о чём? Волшебники денег не берут!»

— А дед мороз настоящий?

Новогодние желания

— В этом году я написала новый сценарий, потому что дети — зрители очень придирчивые, повторов не любят. В будущем хочу добавить в него ещё несколько персонажей. Например, Бабу Ягу. Ведь наши ребятишки подрастают, и наивные фокусы скоро будут им уже не так интересны.

Сейчас мы строим большой дом и мечтаем, что когда-нибудь все наши восемь семей соберутся и мы вместе отметим праздник. Пока это мечты, но я верю: если желание загадать под Новый год, то оно обязательно сбудется!

Свой подъезд Рушана украсила ещё в первых числах декабря.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.