Главная > Новости > Праздники

Повзрослеть, чтобы снова поверить в Деда Мороза

15.12.2017 13:59 1 480 Оксана КОЛОСОВА

Эту историю можно было бы начать так: жила-была девочка, которая очень любила Новый год и в конце каждого декабря ждала в гости Деда Мороза. Когда девочка подросла и узнала, что подарки ей дарили мама с папой, праздник надолго потерял для неё своё прежнее волшебное очарование.

Он существует!

Ту некогда маленькую девочку зовут Рушания БАСЫРОВА. После школы она закончила университет и стала тележурналистом. Затем вышла замуж, родила двоих детей — дочку и сына. А потом неожиданно для себя превратилась в… Снегурочку.

– Всё началось с того, что однажды, украшая к празднику дом, я подумала: почему бы не украсить ещё и подъезд? — рассказывает Рушана. — Красиво оформила свою дверь, потом — у соседей. Дальше — больше. Украсила лестничную площадку и окно. На подоконник поставила небольшую ёлочку, рядом — коробочку с леденцами и записочкой: «Уважаемые соседи и гости! Угощайтесь! Пусть ваш Новый год будет сладким! Дед Мороз». Правда, ёлочку вскоре стащили. Расстроилась почти до слёз и тут же написала вторую записку от имени Деда Мороза с просьбой ёлочку вернуть. «А если вы не поставите её на место, то останетесь без подарков!» — написала я. И что вы думаете? Ёлку вернули!

А ещё я тогда снова поверила в то, что Дед Мороз существует. Дело в том, что корзиночку с леденцами я наполняю всего один раз. Но она никогда не бывает пустой, каждый день там появляются новые конфеты. Волшебные ощущения! Словно в детство вернулась!

Соседи очень удивились, увидев праздничные украшения и конфеты. Они провели настоящее расследование, чтобы выяснить, кто же это сделал. В конце концов меня всё-таки рассекретили и очень благодарили за сюрприз. А некоторые соседи с других этажей даже последовали моему примеру и украсили свои лестничные площадки. Затраты — копеечные, радости — на миллион!

Рушана и её муж мечтают построить большой дом и собрать в нём на Новый год всех своих друзей.

«Волшебники денег не берут!»

— У нас есть несколько семей с детьми, с которыми мы дружим, — продолжает Рушана. — В прошлом году я предложила друзьям купить костюмы Деда Мороза и Снегурочки и по очереди поздравлять нашу детвору с Новым годом. На 8 семей у нас 16 детишек в возрасте от двух с половиной до 9 лет. Сначала почти все друзья отказались участвовать в этой затее. Особенно сопротивлялись мужчины. «Ну какой из меня Дед Мороз?», — говорили они. Но я не отступилась. Написала сценарий праздника. Купила очень красивую парчу, нашла портниху, которая недорого сшила костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые подруги боялись: «А если я или мой муж не влезем в них?» Но костюмы волшебным образом подходят всем, хотя, например, Снегурочки у нас от 44-го до 52-го размера.

Первое время, конечно, слегка волновались, ведь профессиональных актёров среди нас нет. Но потом те же мужчины, которые не хотели надевать костюм Деда Мороза, так входили в роль, что сами предлагали: «А давай ещё к кому-нибудь съездим!»

Дети тоже счастливы. Они считают, что их поздравляют настоящие волшебники. Моя старшая дочь, ей 6 лет, говорит: «В садике Дед Мороз ненастоящий — это мама Димы Жидкова. А вот тот Дед Мороз, который приходит домой, — самый настоящий, потому что он всегда появляется неожиданно и исполняет все желания!» Например, в прошлом году Дедушка постучался к нам в окно, хотя мы живём на втором этаже. Ради такого сюрприза наши друзья подставляли лестницу и забирались по ней.

А ещё в волшебном мешке Деда Мороза всегда есть небольшие гостинцы для тех деток, которых мы встречаем во дворе, когда идём к нашим друзьям. Так что ни один ребёнок не остаётся у нас без подарка. Как-то одна мама, сынишке которой мы вручили конфеты, шёпотом поинтересовалась, сколько она нам должна. Мы удивились: «Вы о чём? Волшебники денег не берут!»

— А дед мороз настоящий?

Новогодние желания

— В этом году я написала новый сценарий, потому что дети — зрители очень придирчивые, повторов не любят. В будущем хочу добавить в него ещё несколько персонажей. Например, Бабу Ягу. Ведь наши ребятишки подрастают, и наивные фокусы скоро будут им уже не так интересны.

Сейчас мы строим большой дом и мечтаем, что когда-нибудь все наши восемь семей соберутся и мы вместе отметим праздник. Пока это мечты, но я верю: если желание загадать под Новый год, то оно обязательно сбудется!

Свой подъезд Рушана украсила ещё в первых числах декабря.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: новый год праздник

Еще новости из рубрики «Праздники»

Год на орбите 15.12.2017 15:41

Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе 15.12.2017 15:18

Главную ёлку Калуги начали устанавливать на Театральной площади 14.12.2017 15:47

Детский брифинг Деда Мороза, новогодняя почта и чудо-сани: как развлекут калужан на праздниках 11.12.2017 17:53

20 катков зальют в Калуге 08.12.2017 10:17

15.12.2017 12:31 792 5
15.12.2017 11:00 639 4
14.12.2017 18:18 1170 14
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 16 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 10:00
Предновогодние ярмарки
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 16 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 16 декабря, 11:00
Сделай подарок к Новому году
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
сб 16 декабря, 14:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
сб 16 декабря, 12:00
Праздничные новогодние мероприятия
Калуга
вс 24 декабря, 12:00
«Наш веселый Новый год!»
Калуга
сб 16 декабря, 16:00
"Новогодняя история"
Филармония
вс 17 декабря, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
вс 17 декабря, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
вт 19 декабря, 12:00
"Новогодняя сказка в старинной усадьбе"
Усадьба Золотарёвых
вт 19 декабря, 17:00
"В ожидании чудес"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вт 26 декабря, 18:00
"На пороге новый год"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
ср 20 декабря, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 11:00
"Новогодние приключения в усадьбе Щепочкина"
п. Полотняный Завод, музей
ср 20 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
чт 21 декабря, 16:00
Новогодний праздник у ёлки
Детская школа искусств № 4
чт 28 декабря, 17:00
Новогодний концерт
Детская школа искусств № 4
чт 21 декабря, 18:30
Сеанс Old School Music музыки на Катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 24 декабря, 15:00
«ChristmasParty, или Новогодний Переполох» на катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 23 декабря, 11:00
«Новогодняя Елка в Торговом Квартале!»
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 23 декабря, 11:00
Конкурс «Семейный маскарад»
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 23 декабря, 12:00
«Приключение Ёжика или Новогоднее настроение»
Обнинск
сб 23 декабря, 17:00
Новогодняя ёлка
Рикки-Тикки
вс 24 декабря, 12:00
Новогодняя сказка и воздушное шоу
Крылья, гриль-бар
вс 24 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
вс 24 декабря, 17:00
Новогодняя сказка для детей и взрослых "Новогодние приключения Снеговика"
Филармония
пн 25 декабря, 19:00
Новогоднее танцевальное шоу с ансамблем танца "Образ"
Филармония
вт 26 декабря, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
пн 25 декабря, 11:00
«Дед Мороз - Шоу»
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пн 25 декабря, 18:30
"Вот и снова Новый Год"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 15:00
"Здравствуй, праздник Новогодний"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 11:00
Елка в гости зовет
Тарарам, детская игровая площадка
чт 28 декабря, 16:00
"Ёлка в облаках"
"В облаках" детское тайм-кафе
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

сб 16 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
сб 16 декабря, 14:00
Программа на декабрь
Дело в Соусе, кафе

Концерты

пт 15 декабря, 20:00
Концерт Black Transparent Light
Небо, антикафе
сб 16 декабря, 19:20
Точка G
Небо, антикафе
сб 16 декабря, 17:00
Jazzy Christmas
Дом музыки
сб 16 декабря, 19:00
Новогодние встречи Игоря Кумицкого. "Шоу №1"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Она
Звёздные войны: Последние джедаи
Тайна Коко
Жги!
Новости компаний

Сборная филиала «Калугаэнерго» принимает участие в Калужской футбольной суперлиге

MetaTrader4 – оптимальный терминал для торговли на Форекс

МегаФон улучшил качество связи в Калужской области

Обновляем зимний гардероб: шопинг по смешным ценам

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Новости партнеров

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

Штрафы ГИБДД — полезное приложение для автовладельцев

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.