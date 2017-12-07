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Гирлянды и игрушки, которые нас сближают

07.12.2017 16:15 0 511 Оксана КОЛОСОВА
Гирлянды и игрушки, которые нас сближают

До Нового года осталось всего 24 дня! Продолжаем вместе с нашими читателями ловить волшебное предчувствие праздника. Секретами создания новогоднего настроения с нами делятся калужанки Екатерина АРТАМОНОВА и Маргарита ОСИНА.

Развеселить самую грустную ёлку!

 

Екатерина АРТАМОНОВА:

— Новый год в нашей семье — наверное, самый любимый праздник. Дети ждут волшебства, подарков. А нам, взрослым, он напоминает о детстве. Готовиться к нему начинаем в середине декабря: украшаем дом, ставим ёлку. Стоит она долго — до середины, а то и до конца февраля.

Я в нашей семье — главный специа­лист по наряжанию ёлки. Много лет собираю старые советские (и не только) ёлочные игрушки. У меня их целая коробка. Увлечение это появилось в то время, когда я жила за границей. Там широко отмечают католическое Рождество, но уже на следующий день после праздника украшения снимают, ёлки выбрасывают. А мне хотелось нашего Нового года: долгих приготовлений к нему и такого же продолжительного празднования. Тогда я и начала собирать игрушки, которые напоминали бы мне о доме и о наших праздниках.

Каждый год стараюсь найти новое интересное украшение. Что-то ищу по объявлениям, в комиссионках, что-то привозят друзья. Больше всего люблю советские игрушки. Они напоминают о детстве, о бабушке с дедушкой. К тому же они — с историей. Каждый раз, когда держу их в руках, думаю о том, сколько людей вот так же, как и я, держа эти игрушки, радовались, о чём-то мечтали, загадывали желания.

В прошлом году у нас появилась ещё одна предпраздничная традиция: вместе со старшей дочкой печём, а потом разрисовываем имбирное печенье.

Новый год всегда празднуем дома. Это очень важно — побыть в такой вечер с семьёй. В последующие дни принимаем гостей и сами ходим в гости.

А ещё каждый год устраиваем маленький праздник в лесу.
За городом у нас есть «своё» место. Я нашла его случайно лет пять назад, проезжая мимо на машине. Был вечер, вокруг искрился снег, на соснах и ёлках белели шапки. Мне показалось, будто я попала в сказку.
Чуть позже вернулась туда с подругой, и мы с ходу решили привезти в это место детей и устроить для них праздник.

Заранее вместе с детьми наделали из солёного теста игрушек, склеили цепочки-бусы из цветной бумаги. И вместе с детьми и мужьями отправились в лес праздновать Новый год. Нарядили там ёлку, спрятали под неё подарки. Ёлку, кстати, выбирают дети — ту, которая самая грустная. Они говорят, что, когда мы её наряжаем, ей становится веселее.

Водим вокруг лесной красавицы хороводы, поём песни, играем в снежки. Потом отогреваемся горячим чаем с бутербродами и сладкими пирогами.

В прошлом году младшая дочь была совсем крохой, поэтому наше лесное веселье пришлось пропустить. Но в этом году обязательно поедем! Такие волшебные праздники дают массу положительных эмоций и колоссальный заряд бодрости.

В прошлом году в Катиной семье появилась новая предновогодняя традиция — печь имбирное печенье.

Раз – полоска, два – полоска, будет счастье!

 

— В преддверии праздника мы всегда делаем гирлянду из цветной бумаги. Традиции много-много лет. Я научилась этому ещё в детском саду. И потом всё своё детство перед каждым Новым годом мастерила разно­цветную цепочку. Небольшой перерыв был в подростковом возрасте, а когда родился сын, традиция возобновилась.

Каждый год у нас новая гирлянда, потому что, во‑первых, прошлогодняя может порваться, помяться. Во-вторых, её изготовление — процесс очень интересный и сближающий, ведь активное участие в нём принимают дети. В этом году к нам впервые присоединилась двухлетняя дочь Марта. Она помогала резать полосочки. Гирлянда получается длиной в метр-полтора. На её изготовление уходит примерно две пачки цветной бумаги. По времени это занимает около часа.

А ещё мы вырезаем снежинки. Украшаем ими не только квартиру, но ещё и лестничную площадку. Вешаем на входной двери сапожок с конфетами для соседей. На сапожке оставляем записку с поздравлениями, добрыми пожеланиями и предложением угощаться сладостями. Они всегда хорошо расходятся. В этом году продолжим эту традицию — пусть дети учатся создавать радостное настроение другим.

Буду рассылать новогодние открытки. И делать имбирные пряники. Возможно, напечём сладостей на ёлку, которые потом съедим. Будут пряничные снежинки, олени, шарики. И обязательно Деда Мороза сделаем, чтобы подарки нам принёс!

Ножницы, клей и много-много цветных полосок — всё, что нужно для вдохновляющего и объединяющего творческого процесса.

Рецепт имбирных пряников от Риты Осиной:

Нам понадобится: мука (750 г), 3 яйца, сахар (250 г), мёд (200 г), имбирь, корица, гвоздика (по чайной ложке), сливочное масло (200 г), сода (чайная ложка без горки).

Взбиваем яйца с сахаром. Отдельно разогреваем мёд со спе­циями. В разогретый мёд добавляем сливочное масло — до растворения. Смесь нужно немного остудить. Эту массу вливаем в яйца с сахаром, перемешиваем. Всыпаем муку и соду. Тесто получается тяжёлым, поэтому лучше использовать насадки для хлеба.

Тесто раскатать, с помощью формочек-вырубок вырезать фигурки. Выпекать 6–8 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Для приготовления глазури понадобится: 3 яичных белка или альбумин (сухой белок), сахарная пудра (470 г), 3–5 капель лимонного сока. Тщательно взбить всё до белой массы. При желании можно добавить краситель.

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток»от 06.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: новый год праздник

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