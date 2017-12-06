Названа дата открытия резиденции калужского Деда Мороза

В следующую субботу, 16 декабря, в Калуге откроется резиденция Деда Мороза. Традиционно она будет располагаться в Доме мастеров – на Григоровом переулке, 9.

Мероприятия для детей в резиденции будут проходить по выходным: 16-17, 23-24, 30 декабря, а также 2-4 января с 12:00 до 15:00.