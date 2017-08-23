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Организаторы Дня города объяснили выбор звёзд для праздничного концерта

23.08.2017 17:14 5 634 Оксана КОЛОСОВА
Организаторы Дня города объяснили выбор звёзд для праздничного концерта

Как мы рассказывали, в этом году в Калуге на праздновании Дня города выступят три звезды отечественной эстрады: оркестр «Exilados», исполняющий балканскую и цыганскую музыку, выпускница «Фабрики звёзд» Ирина Дубцова и популярная в конце 80-х – начале 90-х группа «Кар-Мэн». 

У многих наших читателей такой выбор вызывал недоумение.

«Чем организаторы руководствовались при выборе? Ценником в райдере? – интересуются они. – Как всегда, сбитые летчики! Видать, денег совсем нет».

- Очень тяжело определить исполнителя, который угодил бы всем. Формат Дня города – это не формат выступления в концертном зале, куда мы идём, выбирая конкретных исполнителей, - сказала по этому поводу на предпраздничной пресс-конференции в среду, 23 августа, начальник Управления культуры Калуги Яна ВАСИНА. – За тот период, что я работаю, к нам приезжали группы «А-студио», «Дискотека Авария», «Браво», «Ума Турман», «Чиж и компания», «Город 312», исполнители Ольга Кормухина, Владимир Пресняков, Дима Билан, Томас Андерс, Сергей Галанин, и т.д. Я вас уверяю: за 11 лет работы ни одного раза не было такого, чтобы мы угодили всем. 

- Обычно мы приглашаем одну большую звезду. Соответственно, это дорогая звезда, - продолжила Яна Васина. – Некоторые говорят: «Вы пригласили одну звезду, а вот в Обнинске выступает несколько». Мы тоже решили попробовать так. Исполнители, которые будут выступать в День города, диаметрально противоположных направлений: и джазовые композиции, и современное направление. Финальное выступление группы «Кар-мен» - дискотека 80-90-х. Это должна быть нормальная, динамичная, танцевальная музыка. 

В свете того, что бюджетные средства на оплату выступления приглашённого не тратятся, организаторы должны прислушиваться и к пожеланиям спонсоров, которые оплачивают концерт. 

- Поэтому и предложения по группам по принципу: «Кто платит, тот тоже имеет право дать своё предложение».

- То есть привести именно этих артистов предложили спонсоры? – уточнили мы. 

- Одного из исполнителей, - ответила Яна Васина. – Кроме того, подбор идёт исходя из того, кто, в первую очередь, может работать в этот день, потому что конец лета – период отпусков. А дальше – стоимость. Гонорары у наших звёзд, несмотря на кризис, достаточно высокие. Надо также обязательно знать о том, что гонорар, который прописан в открытом доступе, – это цена выступления в зале. Стоимость концерта на открытой площадке сразу увеличивается. Есть звёзды, которые принципиально не работают на открытых площадках.  

Начальник Управления культуры добавила также, что она и её коллеги здоровой критике только рады. 

- Потому что, если не будет обратной связи, мы не сделаем праздник лучше, - подытожила Васина разговор на эту тему. 

Напомним: выступление оркестра «Exilados» начнётся в 19:30 на площади Старый Торг. Ирина Дубцова выйдет на сцену в 20:30. Концерт группы «Кар-Мэн» состоится в 21:30.


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Тэги: праздник день города

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