Стало известно, какие звёзды приедут в Калугу на День города

В понедельник, 14 августа, на планёрке в горуправе обсудили проведение Дня города. Празднования, посвящённые 646-летию Калуги, пройдут 26 августа.

Начальник управления культуры Яна ВАСИНА подчеркнула, что запланировано более 100 мероприятий. Она рассказала, какие звёзды отечественной эстрады выступят для калужан.

В 19:30 на площади Старый Торг концертную программу откроет оркестр «Exilados».

- Это известный отечественный коллектив, исполняющий балканскую и цыганскую музыку, которая пользуется популярностью не только в России, - рассказала Васина.

В 20:30 начнётся выступление Ирины Дубцовой, а 21:30 – группы «Кар-Мэн».

Завершится праздник фейерверком.

Подробная афиша Дня города чуть позже будет опубликована на нашем сайте.