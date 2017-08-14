Стало известно, какие звёзды приедут в Калугу на День города

В понедельник, 14 августа, на планёрке в горуправе обсудили проведение Дня города. Празднования, посвящённые 646-летию Калуги, пройдут 26 августа.
Начальник управления культуры Яна ВАСИНА подчеркнула, что запланировано более 100 мероприятий. Она рассказала, какие звёзды отечественной эстрады выступят для калужан.
В 19:30 на площади Старый Торг концертную программу откроет оркестр «Exilados».
- Это известный отечественный коллектив, исполняющий балканскую и цыганскую музыку, которая пользуется популярностью не только в России, - рассказала Васина.
В 20:30 начнётся выступление Ирины Дубцовой, а 21:30 – группы «Кар-Мэн».
Завершится праздник фейерверком.
Подробная афиша Дня города чуть позже будет опубликована на нашем сайте.
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