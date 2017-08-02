День ВДВ в Калуге: «Обнять всех не получится, но очень хочется!»

2 августа ровно в 10 утра над сквером Мира раздалось зычное: «Раз! Раз! Раз-два-три! Раз! Раз! Раз-два-три!» - и колонна примерно из 300 мужчин в тельняшках и голубых беретах, скандируя: «Слава ВДВ!» - направилась в сторону площади Победы. Так началось в Калуге традиционное праздничное шествие в честь 87-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.

Впереди колонны с флагом ВДВ – 11-летний Егор Титов. В десантных войсках служил его дедушка Миша. Берет, который на мальчике, принадлежал деду.

- Муж служил в Афганистане, - говорит бабушка Егора Людмила. – Его не стало в 2007 году. Но традицию участвовать в шествии мы не нарушаем. Когда внук подрастёт, обязательно будет служить в армии – в десантных войсках. Ребёнок и сам этого хочет.

Десантники смелые, выполняют любые задачи. Никто, кроме них!

Возле сквера Медсестёр колонна десантников останавливается.

- Головные уборы снять! На колено! – командует громко десантник, идущий впереди. – Первые две шеренги возлагают цветы!

Несколько мужчин перелезают через ограждение посередине дороги и направляются с гвоздиками к монументу. Когда они возвращаются, звучит новая команда:

- Встать! Заправиться! Становись!

Обладателя громкого командного голоса зовут Виктор АЛЕКСАНОВ. Калужским парадом ВДВ он командует уже лет 14.

- Служил в 331-м парашютно-десантном полку, - рассказывает он. – Очень хотел попасть именно в десант, занимался спортом, просился – взяли. Совершил 22 прыжка с парашюта.

- Страшно прыгать? – спрашиваю у Виктора.

- Первый прыжок – непонятно. Второй – страшно. А дальше, как на работу, - улыбается в ответ мой собеседник.

Наш разговор периодически прерывается его громкими указаниями: «Направляющий, короче шаг!»

- Командный голос в армии выработали?

- Да, замстаршины был.

- Почему каждый год участвуете в этом шествии?

- У нас своё братство. Мы все друг друга чувствуем, уважаем, поддерживаем. Поэтому собираемся в любую погоду – хоть камни с неба! Для нас это святой праздник.

Пройдя в составе колонны ВДВ, я пришла к выводу, что этот праздник практически семейный. Многие десантники были с жёнами и детьми. Те в поддержку мужей тоже облачились в тельняшки.

В числе участников праздника заметили начальника Управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Игоря МАТВЕЕНКО. Правда, в тельняшке и берете мы узнали его не сразу. В колонне он шёл вместе с женой Ларисой, дочерью Леной и сыном Даниилом.

- Я служил в спецназе ГРУ – 16-я бригада специального назначения, разведдесантная рота. Совершил 6 прыжков, - говорит Игорь Матвеенко. – В праздничном шествии в честь Дня ВДВ участвуем каждый год всей семьёй, никогда не пропускаем. Сегодня такой состояние души – словами не передать! Это круче, чем первый прыжок с парашютом!

- Десантники – самые лучшие, - говорит Лена. – Папа всегда сможет защитить нас. Мы за ним, как за каменной стеной всегда.

На площади Победы калужских десантников встречал старейший ветеран воздушно-десантных войск 93-летний Александр Михайлович ПЧЕЛА.

- В это святое братство я вступил в 1942 году. Служил в действующей армии по 1949-й. Воевал в Карелии, на 1-м и 2-м Украинском фронте. Совершил 11 прыжков с парашютом. Берет на мне фронтовой, да.

Во время нашего разговора выяснилось, что Александр Михайлович приехал в Калугу из Питера специально ради Дня ВДВ!

- Дед впервые побывал на этом празднике в прошлом году, и ему очень понравилось, - рассказал нам внук ветерана, он калужанин. – В нынешнем году он приехал уже целенаправленно.

Митинг в честь 87-й годовщины ВДВ был непродолжительным и очень душевным, а выступления участников – необыкновенно искренними.

- Дорогие мои ветераны воздушно-десантных войск! Дорогие мои старики! Обнять всех ну никак не получится, хотя очень хочется! – волновался, стоя у микрофона, воин-десантник Александр АНДАРАЛОВ. – Сегодня такой день, когда нельзя не сказать друг другу хорошие слова, нельзя не поздравить друг друга! Оглянитесь вокруг: среди нас стоят люди с боевыми наградами. Люди, которые и словом, и делом доказали, что воздушно-десантные войска – это элита советской и российской армии. 87 лет воздушно-десантные войска стоят на страже мира. Это не громкие слова. Это действительно так. Давайте поздравим сегодня друг друга, посмотрим вокруг и скажем: «Надо жить! Надо любить Родину! Надо всегда быть достойными воздушно-десантных войск!» Слава ВДВ!

- Слава ВДВ! – эхом отозвались десантники.

После окончания митинга ветераны ВДВ пошли возлагать цветы на воинское кладбище. В полдень отправились в село Выползово Юхновского района, где установлен памятник десантникам майора Старчака. Оттуда – в село Кременское Медынского района, где прошли основные торжества по случаю Дня ВДВ.

Надо отметить, что виновники торжества вели себя очень культурно, в фонтаны, чтобы освежиться, не прыгали. Хотя многие калужане ещё помнят те времена, когда в День ВДВ калужский рынок закрывался «по техническим причинам», а фонтаны превращались в бассейны, в которых плескались мужчины в тельняшках и голубых беретах.

- Есть поверье: те, кто купается в фонтанах и арбузы бьёт, относятся к категории ВДВ-шников. А кто ведёт себя цивилизованно, культурно, мирно, – те десантники, - просвещают меня ребята из Кондрово. Они представляют две дивизии – 106-ю и 76-ю. – Для несведущих людей разницы между терминами никакой, но она есть. ВДВ-шники – это безкультурщина и позор ВДВ. Поэтому десантники очень не любят, когда их называют ВДВ-шниками. Праздник отметим тихо, скромно. К тому же мы спортсмены, поэтому не пьём.



Парни дружат с детства. Для них это четвёртый день ВДВ. В десантные войска шли целенаправленно: «Потому что ВДВ – это мужество, смелость, отвага, доблесть и честь».



Семья десантника Арсения ГАВРИКОВА – жена Настя и сын Арсений. Малышу всего полгода, но он уже, как папа, в тельняшке.

От праздника осталось хорошее послевкусие: с такими мужчинами страна может спать спокойно.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.