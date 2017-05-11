1373 полицейских охраняли порядок на 9 Мая

В четверг, 11 мая, калужская полиция отчиталась о работе по охране порядка на 9 Мая.
Как мы уже писали, 18,5 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», из них 8 тысяч – в Калуге. Всего же в праздничных мероприятиях приняли участие около 90 тысяч жителей области.
- Общественный порядок и безопасность обеспечивали 1373 полицейских, 94 представителя частных охранных организаций, 199 членов добровольных народных дружин, 98 казаков и 123 сотрудника Управления Росгвардии по Калужской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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