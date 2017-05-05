За Победу: необычную акцию провел Козельский молочный завод «Агрофирма «Оптина».

05.05.2017 15:20 484

Это был чудесный день, когда цветут сады, распускаются тюльпаны… Воздух наполнен нежным, сладковатым запахом весны. В такой день 9 Мая 72 года назад наши деды одержали Великую Победу, отстояв свою землю. Через что же пришлось тогда пройти, какие страшные потери пережить. Кровавые бои, оккупацию, голод... В солдатский паек входил простой набор – хлеб, консервы, чай. В тылу водились карточки на хлеб, крупу, сахар, масло… В Калуге карточная система продержалась вплоть до 1946 года. О вкусных и полезных молочных продуктах в то время даже не мечтали! Это теперь мы можем есть их хоть каждый день!

Накануне 9 Мая Козельский молочный завод Агрофирма «Оптина» провел необычную акцию, чтобы вспомнить и то героическое время, и то, как многим мы обязаны тем, кто отстоял нашу свободу. Всех-всех калужан на сквере Мира Агрофирма «Оптина» поздравляла с Днем Победы и угощала необычным суперполезным кисломолочным продуктом «Ацидофилин», который мощно поднимает иммунитет, ягодной «Иммуноцеей», заставляющая работать защитные силы организма, и вкуснейшими творожными сырками с какао и кокосом. Все свежее, исключительно натуральное, свое, местное!

Добрый посыл растрогал и людей старшего возраста, и молодежь.

- Спасибо за поздравление, это так приятно! У меня воевал отец, прошел Венгрию, Берлин, закончил войну старшим сержантом, - у Галины Васильевны Зайцевой от нахлынувших воспоминаний дрожит голос, - В прошлом году мои дети пронесли его портрет в «Бессмертном полку».

Скромная старушка, назвавшаяся бабой Таней, долго не могла поверить, что ей на улице дарят продукты. Она сжимала их в руках, и, утирая слезы, тихонько рассказывала:

- А ведь у нас два года жили немцы! Мне было 5 лет, и я помню все! Мы тогда жили в городке Унеча Брянской области. Отец на фронт ушел, он военным был. А мы с младшим братом остались с мамой. Сначала нам казалось, что немцы нормально с нами обращаются. Пили газировку и нас угощали. Мы же не понимали… Мама их проклинала разными словами, думала, что они ничего не понимают. Но оказалось, что один из них знал русский язык. Он отвел ее в сторону и предупредил, чтобы осторожнее была. А когда наши стали наступать, фашисты озверели - и вешали, и резали, и дома жгли. Целыми семьями убивали, считали, что они с партизанами общаются. На меже соседа пытали, звезду на лбу ему вырезали, а потом казнили. Но мама успела нас увести, чтобы мы этого ужаса не видели. А в День Победы как все ликовали! Вы не можете себе представить, какая это была радость. Обнимались, плакали, целовались… Вот сейчас вы меня поздравили, и я растрогалась, вспомнила все… Это и радость большая, и слезы!

Нет в нашей стране молодого поколения, которое не чтило бы память героев. Владислав Матвеев рассказал свою историю.

- Спасибо Агрофирме «Оптина» за вкусную продукцию и поздравление с Днем Победы. У меня воевал прадед. Он ушел на войну, и в этот же год у него родилась дочь - моя бабушка. Она никогда его не видела, он погиб. И мы не знаем, где его могила. Даже в «Бессмертном полку» пройти не можем – не с чем, ни одной фотографии не сохранилось...

Не встретилось нам ни одного равнодушного человека! Калужане, получая подарок от Агрофирмы «Оптина», вспоминали воевавших родных, говорили много добрых слов, благодарили за поздравление. Эта акция - дань безмерного уважения и благодарности к людям, подарившим нам мир, напоминание о том, какой ценой нам достался май 1945 года, и как важно ценить то, что мы сейчас имеем.

Дорогие калужане! Коллектив Козельского молочного завода «Агрофирма «Оптина» поздравляет вас с Днем Великой Победы! Мы никогда не забудем тех, кому мы обязаны сегодня миром, радостью и звонким смехом. И пусть на вашем столе всегда будут вкусные продукты. С праздником!

Галина Зайцева расскзала нам об отце-фронтовике.

Баба Таня пережила войну и расплакалась, получив подарки.

Владислав Матвеев: «Спасибо за поздравления!»

Не забыли и про малышей – продукты Агрофирмы «Оптина» помогут им вырасти здоровыми и сильными.

Ну очень вкусно!