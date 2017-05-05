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VIP-поздравления с Днём Победы

05.05.2017 17:00 0 395
VIP-поздравления с Днём Победы

Первые лица города и области поздравляют калужан с главным праздником страны.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области.
Дорогие жители Калужской области!
Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину Победы Красной Армии и всего советского народа над фашистскими захватчиками.
Давно отгремели залпы Великой Отечественной вой-ны, но в памяти народной навсегда останутся героизм, мужество и самоотверженность воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Долг каждого из нас — быть достойным подвига фронтовиков, своим мирным и ратным трудом честно служить России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря вам мы можем сегодня жить, творить, любить, радоваться нашим детям и строить планы на будущее. Ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поколением, защитившим и нечеловеческими усилиями возродившим страну.
В этот особенный для нас день желаю всем землякам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и мирного неба над головой.
С Днём Победы!

Александр ИВАНОВ, глава городского самоуправления города Калуги.
Уважаемые калужане! Дорогие ветераны!
От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвигов партизан и ополченцев, самоотверженности тех, кто работал в тылу.
Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. Тысячи калужан ушли на фронт, не все они вернулись. Труженики предприятий нашего города помогали ковать Победу в тылу, умножая силу и мощь тех, кто дрался на передовой.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть и остаётесь в строю наперекор невзгодам и болезням, за то, что рассказываете правду о войне, помогаете воспитывать в молодом поколении любовь к Родине. Крепкого вам здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных.
Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и бодрости, оптимизма вам и вашим семьям! С праздником!

Константин ГОРОБЦОВ, городской голова города Калуги. 

Дорогие калужане!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Для россиян нет праздника дороже и важнее. 9 Мая — день общей Памяти и Великого Подвига. Он объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых трудностей и испытаний. Мир и свобода, завоёванные для нас поколением победителей, — основа всего, чем живёт сегодня наша страна.
Подвиг героев и защитников Отечества всегда будет вдохновлять нас на новые свершения, укреплять наш дух, помогать идти вперёд по пути созидания и мудрости, гуманизма и единения.
История нашего города бережно хранит память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной Калужской земли.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и слова глубокой благодарности за мирное небо над нами и счастливые улыбки наших юных калужан!
Мы перед вами в неоплатном долгу, вернуть который можно лишь постоянной заботой о вас и трудом на благо нашей Родины.
От всей души желаю всем калужанам здоровья, счастья, мира, благополучия, новых успехов и свершений во имя процветания родного города!
 

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Тэги: праздники день победы 9 мая

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