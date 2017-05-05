VIP-поздравления с Днём Победы

Александр ИВАНОВ, глава городского самоуправления города Калуги. Уважаемые калужане! Дорогие ветераны! От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвигов партизан и ополченцев, самоотверженности тех, кто работал в тылу. Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. Тысячи калужан ушли на фронт, не все они вернулись. Труженики предприятий нашего города помогали ковать Победу в тылу, умножая силу и мощь тех, кто дрался на передовой. Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть и остаётесь в строю наперекор невзгодам и болезням, за то, что рассказываете правду о войне, помогаете воспитывать в молодом поколении любовь к Родине. Крепкого вам здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных. Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и бодрости, оптимизма вам и вашим семьям! С праздником!

Константин ГОРОБЦОВ, городской голова города Калуги. Дорогие калужане!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Для россиян нет праздника дороже и важнее. 9 Мая — день общей Памяти и Великого Подвига. Он объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых трудностей и испытаний. Мир и свобода, завоёванные для нас поколением победителей, — основа всего, чем живёт сегодня наша страна.

Подвиг героев и защитников Отечества всегда будет вдохновлять нас на новые свершения, укреплять наш дух, помогать идти вперёд по пути созидания и мудрости, гуманизма и единения.

История нашего города бережно хранит память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной Калужской земли.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и слова глубокой благодарности за мирное небо над нами и счастливые улыбки наших юных калужан!

Мы перед вами в неоплатном долгу, вернуть который можно лишь постоянной заботой о вас и трудом на благо нашей Родины.

От всей души желаю всем калужанам здоровья, счастья, мира, благополучия, новых успехов и свершений во имя процветания родного города!