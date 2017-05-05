VIP-поздравления с Днём Победы

Первые лица города и области поздравляют калужан с главным праздником страны.
|Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области.
Дорогие жители Калужской области!
Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину Победы Красной Армии и всего советского народа над фашистскими захватчиками.
Давно отгремели залпы Великой Отечественной вой-ны, но в памяти народной навсегда останутся героизм, мужество и самоотверженность воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Долг каждого из нас — быть достойным подвига фронтовиков, своим мирным и ратным трудом честно служить России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря вам мы можем сегодня жить, творить, любить, радоваться нашим детям и строить планы на будущее. Ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поколением, защитившим и нечеловеческими усилиями возродившим страну.
В этот особенный для нас день желаю всем землякам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и мирного неба над головой.
С Днём Победы!
|
Александр ИВАНОВ, глава городского самоуправления города Калуги.
|
Константин ГОРОБЦОВ, городской голова города Калуги.
Дорогие калужане!
|
Готовим пасху! Настоящую! Творожную! 13.04.2017 08:59
Артамонов о длинных праздниках: «Народ просто дуреет за эти дни» 16.01.2017 08:54
Епархия устроила колядки-флешмоб 10.01.2017 15:16
На Яченском водохранилище прорубят иордани 09.01.2017 15:00
Дед Мороз в Калуге устроит фотосессию со Снегурочкой 13.12.2016 12:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: