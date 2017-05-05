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Знамя Победы впервые пронесут впереди «Бессмертного полка» в Калуге

05.05.2017 15:49 7 953 Оксана КОЛОСОВА
Знамя Победы впервые пронесут впереди «Бессмертного полка» в Калуге

Организаторы акции считают, что присутствие других атрибутов будет неуместно. 

9 Мая праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Великой Победы, начнутся в 10:00 с традиционного праздничного шествия от сквера Мира до площади Победы. Его в пятый раз возглавят участники акции «Бессмертный полк». Впервые впереди колонны пронесут копию Знамени Победы.

- Идея возникла в этом году. Но и раньше нас часто спрашивали, почему мы идём без красного флага, ведь в годы войны люди шли в бой именно под этим знаменем, — рассказывает калужский координатор акции Павел СЕЛЕЗНЁВ. — Замечание отчасти справедливое, поэтому мы приняли его во внимание. Знамя, которое будут нести в начале колонны, является копией Знамени Победы. Оно было изготовлено два года назад, к 70-летию Великой Победы. Хранится на Посту № 1. Присутствие в колонне каких-то других атрибутов, на наш взгляд, неуместно, поскольку акция является некоммерческой и неполитической.

Построение «Бессмертного полка» начнётся 9 Мая в 9:00 напротив Дома музыки. Никакой предварительной регистрации для участия в шествии не требуется, отмечают организаторы. Они не берутся прогнозировать, какое количество калужан встанет в строй в нынешнем году, но предполагают, что людей будет примерно столько же, сколько и в прошлом: от 7 до 10 тысяч человек.

Актуальные новости проекта публикуются на сайте: www.moypolk.ru/kaluga.

Информация также доступна в калужской группе «Бессмертного полка» в социальной сети «Фейсбук». Все интересующие вопросы можно задать по телефону калужского штаба «Бессмертного полка»: (4842) 22–43–31.

Эта статья была опубликована в свежем номере "Калужского перекрёстка" и в электронном архиве газеты.

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Тэги: 9 мая день победы

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