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УФСИН показала как наркотики искать

04.05.2017 15:30 10 1742
УФСИН показала как наркотики искать

В четверг, 4 мая, на Театральной площади состоялся смотр строя и песни подразделений Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Калужской области. 

Сотрудники службы, которая отвечает за то, чтобы всякого рода преступники оставались строго в ареалах назначенных им судом мест обитания, показали калужанам своё мастерство. Перед ними выступили кинологи, а также бойцы спецподразделений «Витязь» и «Гром». Первые продемонстрировали зрителям, как их собаки умеют искать наркотики и взрывчатку, задерживать беглецов. Силовики же в рамках показательного выступления, успешно справились с задачей освобождения взятых в плен преступниками заложников и продемонстрировали чудеса физподготовки.

Ниже - подборка интересных фотографий нашего корреспондента с этого эффектного мероприятия.

Помимо показательных выступлений на строевом смотре награждались сотрудники испавительных колоний, а их коллеги поддерживали своих.

Сотрудники кинологической слубжы  и их мохнатые помощники.

Задержание преступника.

Сотрудники спецподразделения «Витязь» показали чудеса физподготовки и пару приёмчиков. А вам слабо? 

Отдел спецназначения «Гром» начинает условно освобождать условных заложников.

Но прежде условный бандит беспардонно берёт в заложники условную заложницу.

Но условное зло торжествовало недолго и с условным захватчиком в итоге обошлись также, как и он с условной заложницей.

А вот так «громовцы»  воспитывают морально-волевые качества.

 

 


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Тэги: праздник 9 мая день победы уфсин

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