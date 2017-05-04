УФСИН показала как наркотики искать

04.05.2017 15:30 1742

В четверг, 4 мая, на Театральной площади состоялся смотр строя и песни подразделений Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Калужской области.

Сотрудники службы, которая отвечает за то, чтобы всякого рода преступники оставались строго в ареалах назначенных им судом мест обитания, показали калужанам своё мастерство. Перед ними выступили кинологи, а также бойцы спецподразделений «Витязь» и «Гром». Первые продемонстрировали зрителям, как их собаки умеют искать наркотики и взрывчатку, задерживать беглецов. Силовики же в рамках показательного выступления, успешно справились с задачей освобождения взятых в плен преступниками заложников и продемонстрировали чудеса физподготовки.

Ниже - подборка интересных фотографий нашего корреспондента с этого эффектного мероприятия.

Помимо показательных выступлений на строевом смотре награждались сотрудники испавительных колоний, а их коллеги поддерживали своих.

Сотрудники кинологической слубжы и их мохнатые помощники.

Задержание преступника.

Сотрудники спецподразделения «Витязь» показали чудеса физподготовки и пару приёмчиков. А вам слабо?

Отдел спецназначения «Гром» начинает условно освобождать условных заложников.

Но прежде условный бандит беспардонно берёт в заложники условную заложницу.

Но условное зло торжествовало недолго и с условным захватчиком в итоге обошлись также, как и он с условной заложницей.

А вот так «громовцы» воспитывают морально-волевые качества.