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Фоторепортаж: Парад Победы репетировали час

04.05.2017 09:55 1 276 Дмитрий Ивьев
Фоторепортаж: Парад Победы репетировали час

Как мы уже писали, вечером 3 мая на площади Победы прошла репетиция праздничного парада, который состоится 9 Мая. Движение по площади перекрыли за 10 минут до старта мероприятия, а уже через час оно завершилось.

За это время участники парада, среди которых были военные и представители силовых стурктур, сделали 4 круга вокруг площади. Командовал парадом военный комиссар области Олег Легких.

Ниже - подборка интересных фотографий нашего корреспондента с этого события.

Фото: Сергея Константинова.


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Тэги: праздник 9 мая день победы

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