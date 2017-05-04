Фоторепортаж: Парад Победы репетировали час

Как мы уже писали, вечером 3 мая на площади Победы прошла репетиция праздничного парада, который состоится 9 Мая. Движение по площади перекрыли за 10 минут до старта мероприятия, а уже через час оно завершилось.
За это время участники парада, среди которых были военные и представители силовых стурктур, сделали 4 круга вокруг площади. Командовал парадом военный комиссар области Олег Легких.
Ниже - подборка интересных фотографий нашего корреспондента с этого события.
Фото: Сергея Константинова.
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