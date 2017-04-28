Площадь Победы перекроют на время репетиции парада

В ближайшую среду, 3 мая, в Калуге пройдёт репетиция Парада Победы.
Из-за этого с 18:00 до 23:00 будет закрыто движение всех видов транспорта на:
|
Городская управа просит водителей заранее выбирать пути объезда.
|
Какие улицы перекроют 1 мая 28.04.2017 08:50
На Театральной улице пройдёт православный женский день 27.04.2017 15:05
3000 георгиевских ленточек освятили в Калуге 25.04.2017 09:36
Какие улицы перекроют 9 мая 24.04.2017 10:34
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: