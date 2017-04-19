На площади Победы пройдёт воинское дефиле

В субботу, 6 мая, в 12:00 на площади Победы у памятника Георгию Жукову состоится фестиваль «Воинское дефиле».

- В первый раз такое мероприятие пройдёт в нашем городе, - рассказал нам начальник штаба поста №1 Калуги Владимир ИВАНОВ. – Мастер-класс покажет воинская часть. Это различные приёмы с оружием под музыкальное сопровождение или барабанную дробь. А потом со своей программой выступят школы.

Фестиваль будет посвящён предстоящему Дню Победы.