Волонтёры подвезут ветеранов на День Победы

Традиционная акция «Подвези ветерана» пройдёт в Калуге 9 мая.
- Любой неравнодушный автомобилист может принять участие в акции, в ходе которой мы помогаем ветеранам добраться до мест проведения торжеств! – сообщили нам 11 апреля организаторы.
Чтобы принять участие в акции в качестве волонтёра или заказать доставку ветерана к местам проведения торжественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь по следующим телефонам:
|
|
8 ночных троллейбусов поедут по Калуге в пасхальную ночь 11.04.2017 09:26
Пасху отметят раздачей атласных лент и автопробегом 10.04.2017 16:06
Благодатный огонь привезут в Калугу в пасхальную ночь 10.04.2017 15:45
«Бессмертный полк»: на том же месте, в тот же час 30.03.2017 16:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: