Волонтёры подвезут ветеранов на День Победы

Традиционная акция «Подвези ветерана» пройдёт в Калуге 9 мая.

- Любой неравнодушный автомобилист может принять участие в акции, в ходе которой мы помогаем ветеранам добраться до мест проведения торжеств! – сообщили нам 11 апреля организаторы.

Чтобы принять участие в акции в качестве волонтёра или заказать доставку ветерана к местам проведения торжественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь по следующим телефонам: