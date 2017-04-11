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Волонтёры подвезут ветеранов на День Победы

11.04.2017 16:09 7 447 Дмитрий Ивьев
Волонтёры подвезут ветеранов на День Победы

Традиционная акция «Подвези ветерана» пройдёт в Калуге 9 мая.

- Любой неравнодушный автомобилист может принять участие в акции, в ходе которой мы помогаем ветеранам добраться до мест проведения торжеств! – сообщили нам 11 апреля организаторы.

Чтобы принять участие в акции в качестве волонтёра или заказать доставку ветерана к местам проведения торжественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь по следующим телефонам:

  • 8 (953) 310-95-15 (Иван)
  • 8 (910) 865-39-28 (Александр)
  • 8 (910) 861-37-15 (Надежда)
  • 8 (906) 640-88-81 (Нина)
  • 70-11-70 (управление по работе с населением на территориях).


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Тэги: праздник 9 мая день победы

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