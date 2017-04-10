Благодатный огонь привезут в Калугу в Пасхальную ночь

В ночь на воскресенье 16 апреля, в Калугу доставят благодатный огонь. Его доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор, рассказали нам в калужском Епархиальном управлении.

Напомним, огонь традиционно выносят из Гроба Господня в Великую субботу. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа. Первые письменные свидетельства очевидцев о чудесном появлении «Святого Света» во Гробе Господнем относятся к IX веку.

В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

В 2017 году православные, католики и протестанты отпраздную Пасху в один день – 16 апреля.