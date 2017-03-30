Пешехода сбили на Московской, водитель скрылся

Днём в среду, 29 марта, на улице Московской в Калуге в районе путепровода сбили пешехода. Авария произошла около 14:15.

По предварительным данным ГИБДД, неустановленный водитель двигался со стороны центра и сбил 27-летнего мужчину, который находился на проезжей части рядом с остановкой. Водитель скрылся.

- Более точные данные и обстоятельства по факту ДТП устанавливаются, - рассказали нам 30 марта в дорожной полиции.

Пострадавший попал в БСМП с ушибленной раной лица.

Фото: УГИБДД по Калужской области.