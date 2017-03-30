Пешехода сбили на Московской, водитель скрылся

Днём в среду, 29 марта, на улице Московской в Калуге в районе путепровода сбили пешехода. Авария произошла около 14:15.
По предварительным данным ГИБДД, неустановленный водитель двигался со стороны центра и сбил 27-летнего мужчину, который находился на проезжей части рядом с остановкой. Водитель скрылся.
- Более точные данные и обстоятельства по факту ДТП устанавливаются, - рассказали нам 30 марта в дорожной полиции.
Пострадавший попал в БСМП с ушибленной раной лица.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
В Калуге ищут очевидцев шести аварий 29.03.2017 16:38
«Опель» и «Шевроле» столкнулись рядом с бывшим рынком 29.03.2017 13:22
«Шестёрка» влетела в дерево 29.03.2017 12:29
В Калуге таксист сбил бабушку 28.03.2017 16:00
В Калуге сбили 13-летнюю девочку 28.03.2017 10:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: