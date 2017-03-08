VIP-поздравления с 8 Марта

|
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником - Международным женским днём.
Наш регион богат умными, талантливыми и красивыми женщинами, и перемены к лучшему в нем невозможны без вашего участия.
Во многом благодаря женщинам развитие Калужской области по всем направлениям становится более гармоничным, сочетая в себе инновационные подходы и опору на традиции.
Ваша энергия, оптимизм, готовность браться за решение труднейших проблем, умение создать уют и комфорт, совмещать в себе прекрасного работника, любящую жену и мать помогают преодолевать все трудности.
Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, дорогие женщины, отзовется благополучием ваших семей, принесет счастье вашим родным и близким.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внимания.
Будьте счастливы и любимы!
|
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор ГРИБ:
Дорогие женщины!
|
Глава городского самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ:
Дорогие калужанки!
От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Международным женским днем!
Во все времена женщина была хранительницей семейных ценностей и традиций, воплощением доброты, нежности и чуткости.
Сегодня практически нет сфер деятельности, где бы ни трудились женщины. Вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики и науки, сферы образования и медицины, культуры и спорта нашего родного города.
При этом в любых жизненных обстоятельствах вам удается сохранять лучшие качества: надежность, заботливость, сердечную теплоту, мудрость и терпение.
Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. От всей души желаю вам любви, здоровья и благополучия!
|
Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ:
Сердечно поздравляю вас с наступлением весны и самым прекрасным праздником — Днем 8 Марта!
Калужские женщины — главное богатство и достояние нашего города. Карьера, дом, семья — в любой сфере вы проявляете себя с лучшей стороны.
Вы умело справляетесь со всеми трудностями, несёте груз забот и домашних дел, осваиваете самые разные профессии, оставаясь при этом прекрасными, добрыми, мудрыми, щедрыми, чуткими и заботливыми.
Только вам можно доверить создание семейного уюта и достойное воспитание детей. Мы не перестаем восхищаться вами!
Благодаря вашей созидательной энергии жизнь в нашем городе с каждым днем становится светлее и прекраснее.
В эти праздничные дни искренне желаю благополучия и гармонии вашим семьям, радости и весеннего настроения.Счастья, любви, красоты и здоровья!
|
Здесь будет счастлива любая женщина 08.03.2017 07:00
20-метровую башню сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу 27.02.2017 12:59
Где отпраздновать День Защитника Отечества: полная афиша 22.02.2017 08:46
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: