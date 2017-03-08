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VIP-поздравления с 8 Марта

08.03.2017 07:30 1 956 Татьяна Светлова
 

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником - Международным женским днём.

Наш регион богат умными, талантливыми и красивыми женщинами, и перемены к лучшему в нем невозможны без вашего участия.

Во многом благодаря женщинам развитие Калужской области по всем направлениям становится более гармоничным, сочетая в себе инновационные подходы и опору на традиции.

Ваша энергия, оптимизм, готовность браться за решение труднейших проблем, умение создать уют и комфорт, совмещать в себе прекрасного работника, любящую жену и мать помогают преодолевать все трудности.

Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, дорогие женщины, отзовется благополучием ваших семей, принесет счастье вашим родным и близким.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внимания.

Будьте счастливы и любимы!
 

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор ГРИБ:

Дорогие женщины!
 
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!
 
Это один из самых любимых праздников для всех россиян, который наполнен женскими улыбками, ароматом цветов и радостным весенним настроением.
 
Современной женщине удается создавать домашний уют, заботиться о родных и близких, дарить им любовь и при этом добиваться успехов в профессиональной деятельности. Все это требует много сил, полной самоотдачи. При этом вы неизменно излучаете душевное тепло, наполняете нашу жизнь красотой.
 
Искренне желаю Вам счастья, здоровья и благополучия.
 

Глава городского самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ:

Дорогие калужанки!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Международным женским днем!

Во все времена женщина была хранительницей семейных ценностей и традиций, воплощением доброты, нежности и чуткости.

Сегодня практически нет сфер деятельности, где бы ни трудились женщины. Вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики и науки, сферы образования и медицины, культуры и спорта нашего родного города.

При этом в любых жизненных обстоятельствах вам удается сохранять лучшие качества: надежность, заботливость, сердечную теплоту, мудрость и терпение.

Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. От всей души желаю вам любви, здоровья и благополучия! 
 

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ:

Сердечно поздравляю вас с наступлением весны и самым прекрасным праздником — Днем 8 Марта!

Калужские женщины — главное богатство и достояние нашего города. Карьера, дом, семья — в любой сфере вы проявляете себя с лучшей стороны.

Вы умело справляетесь со всеми трудностями, несёте груз забот и домашних дел, осваиваете самые разные профессии, оставаясь при этом прекрасными, добрыми, мудрыми, щедрыми, чуткими и заботливыми.

Только вам можно доверить создание семейного уюта и достойное воспитание детей. Мы не перестаем восхищаться вами!

Благодаря вашей созидательной энергии жизнь в нашем городе с каждым днем становится светлее и прекраснее.

В эти праздничные дни искренне желаю благополучия и гармонии вашим семьям, радости и весеннего настроения.

Счастья, любви, красоты и здоровья!


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Тэги: праздник 8 марта

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