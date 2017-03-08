VIP-поздравления с 8 Марта

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником - Международным женским днём.

Наш регион богат умными, талантливыми и красивыми женщинами, и перемены к лучшему в нем невозможны без вашего участия.

Во многом благодаря женщинам развитие Калужской области по всем направлениям становится более гармоничным, сочетая в себе инновационные подходы и опору на традиции.

Ваша энергия, оптимизм, готовность браться за решение труднейших проблем, умение создать уют и комфорт, совмещать в себе прекрасного работника, любящую жену и мать помогают преодолевать все трудности.

Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, дорогие женщины, отзовется благополучием ваших семей, принесет счастье вашим родным и близким.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внимания.

Будьте счастливы и любимы!