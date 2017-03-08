Здесь будет счастлива любая женщина

08.03.2017 07:00 554

8 Марта – это время, когда хочется угадывать и исполнять желания любимых женщин. А о чём они мечтают? Наверное, о многом, но самая заветная мечта каждой хранительницы очага – дом, где будет комфортно всей семье. Стильная, светлая и уютная квартира с просторным холлом и панорамными окнами в ЖК «Палладио» – самый короткий путь к осуществлению этой мечты.

Тихий уголок рядом с центром

Новый ЖК «Палладио», который строится по итальянскому проекту на пересечении улиц Высокой и Пухова, уже активно обсуждают на форумах в Интернете. Место застройки и свободные планировки квартир калужанам нравятся. Люди интересуются, как продвигается строительство. А оно сейчас - в самом разгаре: первые этажи домов уже видны, постоянно работают два французских, оборудованных современной электроникой крана, подвозятся материалы… Такой интерес к новому ЖК вполне понятен. Впервые в нашем городе будут построены дома, спроектированные европейскими архитекторами. А по местоположению, благоустройству и стилю новый ЖК можно смело отнести к уровню бизнес-класса. Возводит его строительная компания «Традиция». И сегодня это одно из интереснейших предложений на рынке новостроек Калуги. Судите сами: здесь можно жить в квартире-студии с видом на Правобережье и сосновый бор, гулять по набережной Яченского водохранилища, и при этом до центра - рукой подать.

Новый уровень комфорта

Жилой комплекс красивый, камерный и удачно расположен. Разработан он специалистами архитектурного бюро Italia Vero Stile. Итальянцы всегда отличались безупречным вкусом и тонким подходом к архитектурным решениям. Два уютных дома соединены между собой приватным двориком. В оформлении комплекса предусмотрены эффектные архитектурные детали - изящные подвесные и торшерные фонари в стиле пушкинской эпохи, итальянские группы, призванные создать атмосферу европейской виллы.

Жильцов здесь никто не побеспокоит. Территория будет закрытой, оборудованной автоматическим шлагбаумом и системой видеонаб-людения, поэтому мамочкам не придётся волноваться за своих малышей, отпуская их играть на детскую площадку. Во всём чувствуется забота о будущих жильцах. Во дворике разобьют сад для спокойного отдыха, цветники, игровые и спортивные площадки. Можно будет устраивать семейные праздники, а вечером посидеть на лавочке. В таком ЖК любая семья будет чувствовать себя спокойно и защищённо.

И проблем с детскими садами, школами и поликлиниками здесь не возникнет. Район давно обжит. Ну а если надо что-то купить - на улицах Пухова и Чичерина есть сетевые магазины, аптеки, почта… В общем, всё под рукой.

Вы достойны лучшего

Дома в «Палладио» монолитные. Их облицуют лучшими европейскими материалами. Лаконичные «воздушные» фасады выдержаны в благородных бежево-коричневых тонах. В 1-,2-, 3-комнатных квартирах - высокие потолки (3 м), большие холлы, гардеробные комнаты и просторные кухни, что так важно для хороших хозяек. Если мужчины не придают большого значения площади и планировке кухни, то женщины первым делом поинтересуются её метражом. Кухни в «Палладио» - от 19,87 до 28, 30 кв. м,

в них предусмотрен выход на лоджию, что очень удобно. Лоджии, к слову, тоже немаленькие - от 4 до 7 м,

а в некоторых квартирах - аж два балкона. Не экономили архитекторы и на площади сан-узлов. Если вы мечтаете о большой и красивой ванной комнате - она здесь тоже есть.

Однако главная особенность, которую обязательно оценят романтичные дамы, - панорамные окна. С остеклением от пола до потолка комнаты

кажутся просто бесконечным. Здесь много света и полное ощущение простора. А какой вид отсюда! Маленькие домики частного сектора, зелёная зона, водохранилище - как на ладони. Ну а когда на город опускается ночь и зажигаются фонари - пейзаж просто фантастический!

Спланируйте квартиру мечты

Планировочные решения здесь очень привлекательны. В квартирах нет несущих перегородок, вместо них архитекторы использовали пилоны в форме прямоугольников. И можно воплощать любые дизайнерские идеи. У каждой хозяйки будет редкая возможность спланировать свой вариант, подобрать детали, которые привнесут в квартиру особое настроение. Ну что тут можно сказать? Здорово!

Ещё из необычного - двухуровневые апартаменты площадью до 123 кв. м с отдельным входом, открытыми террасами и личным гаражом. Но это товар штучный. Таких квартир немного, и обладают они самыми роскошными характеристиками.

Приятный бонус

К новому ЖК сделают удобный подъезд. Автоледи смогут парковаться легко и удобно. Предусмотрены и гостевая парковка во дворе, и подземный паркинг для автомобилей жильцов. Приятный бонус - из подземного паркинга на современном бесшумном лифте можно будет подняться на нужный этаж. Не понадобится лишний раз выходить с сумками, пакетами и коляской на улицу. Причём перед лифтом установят шлюзовую камеру. Это инновационное решение нужно для того, чтобы предотвратить попадание в дом неприятных запахов.

«Палладио» - это престижные квартиры и высокий уровень жизни. Жилой комплекс будто создан для женщин, которые, вернувшись домой, мечтают погрузиться в тепло домашнего очага и насладиться комфортом. И самое главное - мечта эта вполне доступна. Строительство нового ЖК завершится

в 1-м квартале 2018 года. Продажи квартир уже стартовали. Застройщик сотрудничает с такими крупными кредитными организациями, как Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк и др. Ипотека оформляется на очень выгодных условиях. Поэтому уже сейчас можно выбрать квартиру мечты и мысленно расставить мебель, выбрать обои и шторы. И представить, как вам здесь будет хорошо, уютно и тепло.



Дорогие, милые, прекрасные женщины!

В этот весенний праздничный день вся мужская часть коллектива строительной компании «Традиция» ЖК «Палладио» от всей души поздравляет вас с 8 Марта!

Весна - особенное время, время обновлений, с которым многие связывают свои надежды и мечты. Пусть у каждой из вас сбудется заветное желание иметь тёплый и уютный дом, полный любви, счастья, гармонии и радости.

Моря цветов вам и подарков! Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! С праздником!