Константин Горобцов поздравил женщин Калуги с праздником

06.03.2017 15:09 246

Торжественное мероприятие в честь Международного Женского дня состоялось 6 марта в концертном зале областной филармонии.

- Наши калужанки — лидеры во всем. Сегодня трудно назвать какую-то сферу жизни, в которой вы не играете значимой роли. Будь то работа, политика, бизнес или общественное движение, - вы справляетесь со всем. Имeннo вы cocтaвляeтe ocнoвy и гopдocть нaшeгo oбpaзoвaния, здpaвooxpaнeния, кyльтypы. И пpи этoм нa вaшиx xpyпкиx плeчax лeжит зaбoтa o дoмe и xpaнeнии oчaгa. Вы pacтитe дeтeй дocтoйными гpaждaнaми вeликoй cтpaны. За громкими победами и достижениями наших юных калужан на соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах и конференциях — огромный труд их дорогих и любимых мам, - сказал в своем приветственном слове к участницам праздничного мероприятия Городской Голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. - Мы искренне благодарим вас за всё, что сделано вашими руками для родного города. А мы и дальше будем стараться сделать вашу жизнь легче, безопаснее и комфортнее.

Городской Голова напомнил, что в Калуге продолжают строиться детские сады и школы. В прошлом году был открыт новый детский сад в микрорайоне Кошелев. В этом году там заработала большая современная школа с бассейном. В планах ближайших двух лет — ещё четыре детских сада и школа на Правом берегу. Вместе с тем в Калуге устанавливаются детские площадки и уличные тренажеры для подрастающего поколения, идут работы по благоустройству скверов, парков и зеленых зон. Работают спортивные и творческие студии для детей и взрослых, проводятся профильные смены для одаренных учащихся и оздоровительные кампании для всех калужских детей и школьников.

- Наши дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы калужские семьи были крепкими, а каждая калужанка могла в полной мере реализовать себя во всем — в карьере, семейной жизни, творческой и профессиональной деятельности, - подчеркнул Константин Горобцов.

Затем градоначальник вручил лучшим калужанкам благодарственные письма Городского Головы города Калуги. Ими были награждены: Анна Барсукова, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»; Витанна Гартунг, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Радуга»; Евгения Игнахина, главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Управление комплексного обслуживания населения»; Инна Клименко, юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»; Татьяна Лаврушкина, оператор теплового пункта 2 разряда муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть»; Наталья Рябинина, инженер по материально-техническому обеспечению муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обеспечения»; Любовь Себало, заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Стадион Центральный»; Галина Трофимова, заведующая детско-подросткового клуба «Ровесник» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-подростковый центр «Содружество»; Ирина Юрина, художественный руководитель филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Дом культуры «Силикатный».

С праздником собравшихся также поздравил заместитель губернатора Николай Калиничев. В своем выступлении он пожелал калужанкам хорошего настроения и здоровья и поблагодарил всех за любовь к семье и детям. Он добавил, что чем больше среди женщин будет матерей, тем богаче и благополучнее будет наша страна.

В честь праздника лучшие солисты и творческие коллективы города дали большой концерт с яркими номерами.

Таня МОРОЗОВА. Фото И. Рулева.