20-метровую башню сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу

В прошедшую субботу, 25 февраля, в парке Никола-Ленивец сожгли башню высотой с пятиэтажный дом. Её создали из сена специально к Масленице по проекту художника Николая Полисского.
- Материалы, использованные в конструировании этого объекта, больше никуда бы не пошли, - рассказали организаторы. – Тонкомер - верхушки ёлок и сосен и некондиционное сено в рулонах. Высота и диаметр основания объекта составляли около двадцати метров.
Горящую башню из сена засняли с воздуха с помощью квадрокоптера. Ролик на Youtube выложил телеканал RT.
Высота башни - около 20 метров.
|
Где отпраздновать День Защитника Отечества: полная афиша 22.02.2017 08:46
Масленица началась: полная афиша развлечений и народных гуляний 20.02.2017 11:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: