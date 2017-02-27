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20-метровую башню сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу

27.02.2017 12:59 24 1321 Дмитрий Ивьев

В прошедшую субботу, 25 февраля, в парке Никола-Ленивец сожгли башню высотой с пятиэтажный дом. Её создали из сена специально к Масленице по проекту художника Николая Полисского.

- Материалы, использованные в конструировании этого объекта, больше никуда бы не пошли, - рассказали организаторы. – Тонкомер - верхушки ёлок и сосен и некондиционное сено в рулонах. Высота и диаметр основания объекта составляли около двадцати метров.

Горящую башню из сена засняли с воздуха с помощью квадрокоптера. Ролик на Youtube выложил телеканал RT.

Высота башни - около 20 метров.


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Тэги: праздник масленица

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