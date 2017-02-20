На Гагаринском мосту пьяный водитель влетел в ограждение и протаранил такси

В субботу, 18 февраля, около 20:20 в Калуге на Гагаринском мосту произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель, управляя Skoda Octavia, двигаясь в сторону улицы Академика Королёва, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – После этого автомобиль Skoda отбросило на Ford Mondeo, двигавшийся в попутном направлении.
От удара Ford одной из служб такси влетел в металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадал пассажир Skoda Octavia – 16-летний подросток. С сочетанными травмами его доставили в детскую областную больницу.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Skoda Octavia был пьян.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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