На Гагаринском мосту пьяный водитель влетел в ограждение и протаранил такси

В субботу, 18 февраля, около 20:20 в Калуге на Гагаринском мосту произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель, управляя Skoda Octavia, двигаясь в сторону улицы Академика Королёва, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – После этого автомобиль Skoda отбросило на Ford Mondeo, двигавшийся в попутном направлении.

От удара Ford одной из служб такси влетел в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал пассажир Skoda Octavia – 16-летний подросток. С сочетанными травмами его доставили в детскую областную больницу.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Skoda Octavia был пьян.

Фото: УГИБДД по Калужской области.