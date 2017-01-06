В Калуге станцевали зиму

В четверг, 5 января, в Центральном парке культуры и отдыха состоялась культурно-развлекательная программа «Танцуем зиму!» подготовленная работниками Городского досугового центра (ГДЦ). На один час они перевоплотились в зайчика, обезьянку, мишек, петушка, Деда Мороза и Снегурочку.
В компанию «зверей» из ГДЦ вполне удачно вписался «коммерческий» Мишка из известного мультипликационного сериала.
В списке городских событий это мероприятие было заявлено как танцевальный флешмоб. Но по факту получилась интерактивная развлекательная программа с хороводами, играми, отгадыванием загадок.
В перерывах между конкурсами – вокальные и танцевальные номера от творческих объединений Городского досугового центра.
На импровизированной сцене – артисты ансамбля «Образ».
Звездой праздника стала юная калужанка по имени Яна. Девочке всего 1 год 8 месяцев. По словам её мамы Майи, малышка очень любит танцевать. Родители, как только дочка немного подрастёт, планируют отвести её в танцевальную студию.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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