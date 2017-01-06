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В Калуге новогоднюю ель вывернули наизнанку

06.01.2017 11:43 4 Елена Французова

2017 год объявлен в России Годом экологии.   В честь этого Управление культуры предложило горожанам придумать и сделать альтернативную новогоднюю ёлочку из любых подручных материалов. Главное условие конкурса - отсутствие в поделках живой хвои. По итогам соревнования в Центральном парке прошла выставка под открытым небом.

Экспозиция состояла из более чем 3трёх десятков «деревьев», каждое из которых оказалось довольно оригинально и неповторимо.

Городская библиотека № 32 представила «пресс-ёлочку». Она получилась из газетных вырезок и книг.

Канищевский СКДЦ сделал «Отчётную ёлку». На картонном дереве вместо игрушек красовались фотографии с мероприятий досугового центра.

Явно сластёны работаю в досуговом центре в Колюпаново. Ведь они ёлку смастерили из конфетных фантиков. И, судя по размерам экспоната, ради участия в конкурсе пришлось съесть не один килограмм конфет.

Ёлки из мишуры, шишек, пластиковых стаканчиков, плёнки, шляп и даже  просто палок.

Зелёное деревце в виде вечернего платья.

Волшебницу ель от Плетенёвского СДК представила Инесса ЧУДОВСКАЯ.

Новогодние украшения из макарон, компьютерных дисков, старых лампочек и раскрашенных ватных шариков.

Многообразие форм и материалов, которые использовали участники, поразило жюри.

Три недели мастерила ёлочку 14-летняя Арина БЫСТРОВА.

71-летний Владимир Ульянович СКИРУК смастерил ёлочку из статей об экологии. Украшена она новогодними открытками, компьютерными дисками, бусами из оригами и стёклышками. Вся семья помогала делать пенсионеру ёлку.

Если соединить лоскутки ткани и вязаные шарфики, то получится ёлка-петушок от ГДЦ.

Елена Александровна с дочерью Евой представила ёлочку своего 6-летнего воспитанника Ярослава. «Деревце», сделанное из аргиллита, называется «Желание Деда Мороза». Оказывается, главный зимний волшебник мечтает, чтобы ёлка лесная осталась живая.

Ёлка наоборот из Турынино.

Ёлка без иголок от центральной городской библиотеки имени А.П. Гайдара.

Ёлочка штрих-код иголочка.

«Ёлки-палки» из Росвы.

Даже посовещавшись, жюри не смогло выявить победителя. В итоге первое место разделили между собой досуговый центр в Турынино с ёлкой-вигвамом и центральная городская библиотека имени А.П. Гайдара.  А все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. 
Фото автора.


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Тэги: праздник новый год

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